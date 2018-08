Ejecutan a ex edil priista en Guerrero

Un grupo de individuos asesinó a balazos al ex funcionario estatal y ex alcalde priista del municipio de Zapotitlán Tablas, Pedro Vargas Ramírez.

Vargas viajaba la tarde de este jueves en una camioneta por la carretera que conduce a la comunidad de Tres Lagunas cuando fue atacado, informaron autoridades estatales.

Según los informes, el ex Edil se trasladaba en un automóvil Nissan, tipo Tiida.

El cuerpo del ex presidente Municipal fue trasladado a su domicilio por sus familiares, quienes impidieron que personal de la Fiscalía General de Justicia realizara las diligencias.

Vargas Ramírez, fungió durante dos años como delegado de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos en la región de la Montaña. El 17 de diciembre del 2017 renunció al cargo.

Su esposa Florentina Sierra Ávila, fue candidata del PRI a la Alcaldía por este municipio pero perdió en la elección del pasado primero de julio ante el abanderado del Partido del Trabajo (PT).

El ex funcionario del gobierno de Héctor Astudillo que oscilaba los 50 años de edad, fue alcalde durante el período 2012-2015.