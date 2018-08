Aretha Franklin hizo llorar hasta a Barack Obama

Durante la ceremonia de los Kennedy Center Honors, celebrada en 2015, la cantante de soul Aretha Franklin ejecutó una memorable interpretación de su éxito de 1967 (You Makes me Feel Like) A Natural Woman, que estremeció a todos los reunidos en el lugar y ni el mismísimo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se pudo escapar y derramó algunas lágrimas ante la voz de la cantante fallecida hoy a los 76 años.

Justo cuando las cámaras de la televisora CBS, cadena encargada de la retransmisión, enfocaban a la autora de la melodía, Carole King, emocionada en su asiento, y después mostraba la imagen del entonces hombre más poderoso del mundo acompañdo de su esposa Michelle Obama.

En el acercamiento televisivo se aprecia como Obama discretamente se secaba las lágrimas mientras balbuceaba la letrade la canción, en tanto su pareja aplaudía emocionada al ginal de la interpretación.

En el escenario Aretha, de entonces 73 años, se puso de pie del banquillo donde tocaba el piano, dejó caer su abrigo de piel y siguió cantando para al final ser aclamada por una audiencia levantada de sus asientos, que rindió su admiración y respeto a la indiscutible Reina del Soul, uno de los símbolos musicales de Estados Unidos.