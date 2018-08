Amazon podría adquirir una cadena de cines: Bloomberg

El gigante del comercio electrónico Amazon continua sus esfuerzos por amasar una fortuna más allá de las ventas en línea, pero en esta ocasión los reportes indican que planea irrumpir en el industria cinematográfica, más allá de sus servicios Prime Video.

Según fuentes anónimas de Bloomberg, Amazon es una de las compañías que busca comprar la cadena Landmark Theatres y sus 50 ubicaciones, que se enfocan en la exhibición de películas independientes y extranjeras.

Aunque la compañía se negó a confirmar si es verdad compitiendo para adquirir el negocio, algunos informes a principios de este año afirmaban que la compañía se centraría en la producción de grandes películas para atraer público a Prime Vídeo.

Esta no sería la primera vez que la compañía cruza al terreno físico con algunos de sus negocios, ya que planea abrir tiendas gratuitas de Amazon Go en todo Estados Unidos, cuenta con librerías físicas en algunas ciudades y compró la cadena estadounidense de supermercados Whole Foods.

Fuente: SDP noticias