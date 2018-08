¿“$e la cobran” con “autos chuecos”?

¿“$e la cobran” con “autos chuecos”?…La que sí que huele a venganza, es la “caza” o “cacería” de “autos chocolates” que de la noche a la mañana empezarán los operadores fiscales del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al decomisar ese tipo de vehículos en retenes y locales de venta en las ciudades fronterizas de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. De ese pelo.

Por considerar que tales operativos tienen un posible móvil político, más que el perseguir un fin legal para hacer cumplir la Ley fiscal, eso a raíz de que el PRI perdiera la Presidencia de la República ante los del Partido de Morena, aunque también existe la versión de que como ya están en el “Año de Hidalgo, es que podrían estar buscando llevar$e algo extra, porque se quedarán sin “hue$o”. ¡Zaz!

Más menos así están las especulaciones en torno a esas incautaciones, por estarlas haciendo ya que van de salida, de ahí el por qué de la pregunta que todos se hacen, de que si ¿por qué hasta ahora?, cuando durante todo el sexenio del ya saliente “Presi”, Enrique Peña Nieto, ahora sí que corruptamente dejaron pasar esas unidades irregulares por las adunas, por ser obvio que no cruzaron volando. ¿Qué no?

Tan dicen que existe una red de corrupción alentada por las mismas autoridades aduanales, que hasta las organizaciones de importadores ya denunciaron que se ha intensificado la extorsión, al generar regulaciones para presionar y evitar la importación legal de esas unidades usadas, pero a la par sí le dan “facilidades” a ciertos grupos, a cambio de “mochada$” para que lo hagan de forma irregular.

En lo que es una acción de “protección” que después se convierte en un negociazo redondo para ellos, porque al hacer esas inspecciones los agentes del SAT y detectar documentación alterada o subvaluada por ese motivo, luego luego le “clavan la uña” a los propietarios de esos “carros chuecos”, al pedirles hasta $30 mil pesos para liberárselos y no quitárselos, de ahí que por todos lados ganen. ¡Tómala!

Es por eso que más que nunca en los últimos años se ha desvirtuado la justificación que daban para ingresar y circular en esos automotores, como es la de que son utilizados para cuestiones de trabajo, porque lo cierto es que hoy en día son unos verdaderos carrazos los que andan circulando en esa condición, de marcas hasta de la BMW, Mercedes Benz, Cadilac y demás, lo que ya es una leperada.

Aún y cuando es una impunidad representada por ese contrabando vehicular que las mismas instancias fiscales federales han fomentado, al hacerse de la “vista gorda”, no sólo por solapar su ingreso al País de manera ilegal, sino además por permitirles que se muevan por todas las ciudades, sobre todo las de las fronteras, de ahí el porque sea un problema que creciera como “bola de nieve”. ¡Vóitelas!

Así que ante esa redada de los del SAT, y hasta con el apoyo de los militares, los que deben andar con el alma en un hilo son los que tienen “Onachafa$”; en tanto que los cabecillas defensores de esa ilegalidad, como un Gamaliel Cañedo de la Odepafa o Lorena Figueroa de Sonora-DEA, así como de la Condefa y etcétera, ya deben estarse frotando las manos para cobrar por una defendida extra. ¡Pácatelas!

Destapa primeros cambios la “Gober”…Quien ya empezó hacer valedero aquello de que, ¡lo prometido es deuda!, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como lo demuestra el que ayer anunciara los primeros dos cambio de su gabinete, que por no ser de los que se esperaban, es que suponen que tal vez fueron a nivel de “tiros de calentamiento”, previo a los que podrían seguirle. ¿Será?

Al haber sido unas removidas en dos dependencias que no tienen mayor trascendencia, en lo que tiene que ver con la grilla, como son la de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), en la que le tomaran protesta Jorge Guzmán Nieves, en sustitución de Julio César Corona Valenzuela, ante lo que pronostican que pudieran soplar nuevos aires en ese sector.

Y por el estilo el Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, le dio la bienvenida a Carmen Ofelia Carballo Cabanillas, como nueva titular de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, puesto en el que anteriormente cobraba, Ulises Reyes Aguayo, por lo que igual vaticinan que en ese ámbito tal vez se vea una mayor actividad y dinamismo, con la finalidad de mejorar los resultados hasta ahora alcanzados.

Si se toma en cuenta que en lo que se refiere a Guzmán Nieves, es un Ingeniero Agrónomo egresado del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), que ha ocupado varios cargos públicos, el más reciente como delegado de la SAGARPA en Sonora; en tanto que Carballo Cabanillas es Licenciada en Derecho por la Unison, y en el pasado inmediato ocupó la representación del Registro Agrario Nacional (RAN).

Luego entonces así estuvieron ese par de nuevas cartas que enseñara Claudia, con la intención de que haya una mejoría en la eficiencia operativa gubernamental, para adaptarse al nuevo escenario político que se vive hoy en día, después de los pasados comicios del 1 de julio, en los que Morena lograra el “carro completo”, de ahí la percepción que hay, de que los mejores movimientos de esa clase están por venir.

Avalan chamba del de Agua de Hermosillo…El que vaya que debe estar haciendo muy buena chamba, es el de Aguah o Agua de Hermosillo, Renato Ulloa Valdez, como para que no sólo estén avalando su desempeño, sino además proponiendo que repita en el cargo, con el fin de asegurar la continuidad de las metas y objetivos a largo plazo en ese organismo operador. De ese vuelo.

En lo que es una propuesta que no surge de cualquiera, sino de los mismísimos integrantes de la Junta de Gobierno de esa paramunicipal, entre los que están reconocidos empresarios como un Félix Tonella Platt, José Antonio Quintanar, Héctor Seldner, así como Alejandro Moreno, Edgardo Martínez, Victoria Olavarrieta y Othón Ramos, quienes están abogando por Ulloa ante la alcaldesa Electa, Célida López.

Pues a decir de los promotores de esa iniciativa nunca antes vista, con la que están metiendo las manos al agua por un director, consideran que Ulloa Valdez ha demostrado cumplir con el perfil técnico y administrativo requerido para ese trabajo, eso derivado de que surgiera la versión de que ya había un prospecto para ese puesto, en la persona de un tal Elliot Romero, cosa que López Cárdenas ya desmintió.

Es por lo que los citados consejeros, ahora sí que “se tiraran al agua” para defender la causa y gestión desarrollada por Renato, ante la posibilidad de que en esa posición coloquen a un perfilacho fuera más político que conocedor de ese rubro, con lo que estarían echando por la borda lo hasta ahora avanzado y mejorado, por la estabilidad que actualmente hay en Aguah. ¿Cómo la ven?

Así está el ¡S.O.S! y petición que le están haciendo a Célida, con la finalidad de mantener esa operatividad acuática, al advertir que ya no debe caerse en el error del pasado, como es el de cada tres años cambiar al titular de esa dependencia con una visión polaca, de ahí el porque le enviaran esa inédita carta que ya ayer les contestara, al responderles que se reunirá con ellos para escuchar sus razones.

Achacan “cuentas mochas” a panistas…A quienes los siguen alcanzando sus malos actos y supuestos exce$o$, es a algunos panistas acusados de presuntos “manotello$”, entre ellos a un Adrián Espinoza, Lisette López Godínez y Raúl Herrera Sánchez, sólo por mencionar a varios de los que han sido llevados ante la Comisión Anticorrupción del PAN y no precisamente por rendir cuentas claras.

Casi por nada es que a dicho exhibido trío lo boletinaran ante el Comité Ejecutivo Nacional albiazul, en aras de que se valore o quede en estambay, si en el futuro les otorgan candidaturas internas y externas, después de demostrarse que hubo cierta opacidad o posibles desvíos en el manejo de los recursos de ese Partido, entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015, por lo que así está la “quemada”. ¡Palos!

No obstante y que en un documento del que se tuviera conocimiento, que fuera firmado el pasado 9 del presente mes de agosto, también afloró que determinaron no sancionar a los militantes Carlos Villalobos Organista y Mario César Cuén, ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el sexenio del ex gobernador, Guillermo Padrés, por haber prescrito las acusaciones por corruptelas que les achacaban.

Con lo que una vez más se demuestra que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, luego de que el ex dirigente del taliPAN estatal, Leonardo Guillén, fuera el que el 29 de julio de 2016 interpusiera esa denuncia por dicha “robatinga”, por la probable desviada de las cuotas que le descontaban a la militancia, vía las chambas que desempeñaban tanto en el Gobierno del Estado, como en el Ayuntamiento.

Aunque al final y producto de esa novedad sobre esas investigaciones que iniciaran, todo hace indicar que los únicos que “quedaron en capilla” son Espinoza, y no Paz; al igual que López Godínez y Herrera Sánchez, tocante a la posición en que están ante ese instituto político, por de a cómo les perdieran la confianza, de ahí el que por algo ya se diga, que son vistos en calidad de “apestados”. ¡Ñácas!

