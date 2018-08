Dueño del Napoli descarta fichaje de ‘Paco Memo’

Debido a que no cuenta con el pasaporte comunitario, Guillermo Ochoa fue descartado para fichar con el Napoli, tal y como afirmó el dueño de la institución italiana, Aurelio De Laurentiis.

En entrevista con Radio Kiss Kiss, el dirigente también reveló los nombres de los porteros que se perfilan para pelear por el puesto en el cuadro napolitano, los cuales son David Ospina, Simon Mignolet y Ciprian Tătărușanu.

“Seguimos a Ospina, Ochoa y Mignolet, que es un gran arquero. A Tatarusanu también: eran los 4 nombres en la lista. A Ochoa, sin embargo, ya no lo considero más porque no es ciudadano de la Unión Europea y Malagò (Presidente del Comité Olímpico Italiano) no tiene intención de cambiar el futbol italiano”, dijo el mandamás de dicho club.

Aunque De Laurentiis reconoció que el perfil de Ochoa encajaba con el del Napoli, de igual forma admitió que las pretensiones económicas del arquero y del Standard de Lieja, su equipo actual, terminaron por frenar toda negociación.

Por ahora, el arquero azteca se prepara para visitar al KSC Lokeren en lo que será la cuarta Jornada de la Primera División de Bélgica, esto luego de que el Lieja cayera en la Fase Preliminar de Champions League ante Ajax.