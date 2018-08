Kalinic rechazó recibir la medalla de subcampeón del Mundial

Nikola Kalinic, el delantero croata que fue expulsado del Mundial de Rusia 2018 por su entrenador tras fingirse enfermo para no entrar de cambio a un partido, confesó que rechazó recibir la medalla de subcampeón mundial.

Durante su presentación como refuerzo del Atlético de Madrid, restó importancia a la polémica. Dijo que fue una decisión del entrenador, la cual el aceptó como tal.

“Lo que pasó en la selección pues pasó, era una decisión de nuestro seleccionador, él no quiso contar conmigo en el Mundial, yo acepté esa decisión”, aseguró.

Añadió que tras este incidente, rechazó recibir la medalla de plata, pues en realidad no ayudó a Croacia a conseguir su mejor resultado en la historia de los Mundiales.

“No quise tomar la medalla porque yo no competí, no jugué y no ayudé para conseguir ese gran resultado de Croacia, esa medalla de plata, así es que eso lo dejaremos atrás. Ahora me esperan nuevos retos, lo que pasó pasó y ahora seguimos adelante”, explicó.

Kalinic fue contratado por el Atlético para las próximas tres temporadas tras pasar una temporada en el AC Milan.

Fuente: Lopez Doriga