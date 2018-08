Dirigente del PT quiere 500 mil pesos al mes para gestoría de diputados

Parece ser que el sempiterno dirigente del Partido del Trabajo en Sonora, Jaime Moreno Berry, cuya característica principal es la falta de ideología y alinearse al mejor postor, no ha entendido indicación del ganador en los pasados comicios, Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó a ultranza, ya que está solicitando 500 mil pesos mensuales para que los diputados ejerzan “libres de polvo y paja” en supuestas labores de gestoría.

Moreno Berry ya ha sido diputado, conoce bien el “tejemaneje” del Congreso del Estado, y quiere, además de los más de 200 mil pesos que reciben por dieta y otros apoyos al mes, 500 mil pesos más “para ayudar” a quien lo solicite, esto es, serían unos seis millones de pesos al año por cada uno de los 33 legisladores ¿y la austeridad?

Es lamentable que este tipo de personajes permanezcan en la política vendiéndose a quien le llegue al precio, como ha sido la trayectoria de Moreno Berry, ya que para muchos es un mal necesario, porque cuando se requiere “el apoyo” es cuestión de abrir la chequera y ya lo tendrá.

No en balde el prácticamente “dueño” del PT es propietario de ranchos y criador de ganado fino, cuyos ejemplares año con año muestra en las fiestas ganaderas.

Solo esperemos que los 20 legisladores que llegarán al Congreso del Estado enarbolando la bandera de Morena, no se les olvide lo que tanto pregonaron en campaña y contribuyan a tener una legislatura de altura, transparente y que dejen atrás el estigma de “levanta dedos” y faltistas.

Aboga Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo por actual director

Como dice el dicho “y se verán cosas peores”, pero vaya que causó ámpula el escrito que circuló ayer por la tarde-noche, por redes sociales, en el que presuntamente los integrantes de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo, le solicitan a la Presidenta Municipal electa, Célida López Cárdenas, que mantenga en el cargo al actual director de la para municipal, Renato Ulloa.

Según el escrito, el actuar titular de Aguah, cumple con un perfil técnico y administrativo “que consideramos adecuado”, señalan en el citado documento, además de que le recuerdan a López Cárdenas, que el citado organismo está facultado para la designación y remoción del director del organismo, entre otras atribuciones.

Al respecto la alcaldesa electa, confirmó que recibió el citado documento y dijo que si bien es cierto que todavía no existe una definición sobre el caso, escuchará los planteamientos de los miembros de la junta antes de tomar una definición… Indudablemente, tiempos traen tiempos.

Superdelegados de AMLO ¿atentan contra federalismo?

Dicen que lo que no está prohibido está permitido y posiblemente ese rasero haya tomado en cuenta el Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador para la designación de “superdelegados”, que en el caso de Sonora, tal “investidura” le corresponderá al maestro Jorge Taddei, a quien consideramos una buena persona.

Sin embargo, los gobiernos estatales y los legisladores tienen que revisar muy bien que las facultades plenipotenciarias que les están otorgando no contravengan al poder que el pueblo le entregó a cada gobernante.

Esto es, hace tres años, la mayoría eligió a Claudia Pavlovich como gobernadora y para que permaneciera a cargo de los destinos de Sonora por seis años, entonces habría que revisar las funciones que tendrán estos personajes y que no se sientan los reyes de cada estado y en lugar de ayudar entorpezcan a las autoridades legalmente electas.

Y es que nadie conoce bien a bien, cómo operarán, si es legal o no su nombramiento, si atenta o no sobre el federalismo y un largo etcétera de dudas que se han generado y que no aclaran, pero que podrían poner en riesgo la gobernabilidad de un estado.

Correo electrónico [email protected]