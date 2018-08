Critican uso de caso real de feminicidio en ‘La Rosa de Guadalupe’

La activista Frida Guerrera solicitó se establezca una sanción por la transmisión en la Rosa de Guadalupe de un capítulo basado en “Calcetitas rojas”, una niña menor de edad que fue víctima de feminicidio en el Estado de México.

“Nos pareció preocupante que ‘Calcetitas Rojas’ se manejara en ese espacio, el cual se caracteriza por presentar problemas cotidianos, envueltos en un halo de falta de seriedad, donde se toca con poca ética la problemática de violencia que vive nuestra sociedad. En temas como desaparición, trata de personas, feminicidios”, señaló la activista.

En el programa transmitido se narra la historia de Amaranta, una joven que se encuentra con el cadáver de una niña “que no descansará hasta encontrar a los culpables”. Si bien el programa de televisión no nombra a Lupita, la niña que fue víctima de feminicidio, sí hace uso del seudónimo con el que el caso de manejó entre activistas y medios de comunicación al no poder ser identificada de manera oficial.

María Pichardo, tía de Lupita, junto a su represente legal Daniela Meléndez exigieron que el episodio sea retirado con prontitud de la plataforma de YouTube toda vez que no se les consultó sobre la presentación del caso.

La solicitud también se ha extendido a la plataforma Change.org insistiendo en que quien publicó el contenido “lo hace con la finalidad de desprestigiar a la familia o a los ASESORES JURÍDICOS que llevan el caso”.

El caso de Lupita

En marzo del 2017 fue hallado el cuerpo de una menor de edad que fue golpeada hasta la muerte y posteriormente abandonada en el Bordo de Xochiaca, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México.

Durante nueve meses, la niña no fue identificada por lo que se le nombró “calcetitas rojas”, prenda con la que se le encontró. Su rostro terminó por reconstruirse con apoyo de la artista forense Alejandra Arce.

Después de la realización de una serie de investigaciones se determinó que la madre, junto a quien era su padrastro habían golpeado a la menor hasta dejarla inconsciente y sin signos vitales. Ambos se encuentra ingresados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl, sin que a la fecha exista una resolución judicial.

Fuente: SDP noticias