Anuncia Marc Anthony serie de conciertos en México

Como parte de su “Legacy Tour”, estará en Yucatán, en Veracruz, Puebla, en Guadalajara y en el Palacio de los Deportes en la CDMX

El cantante Marc Anthony realizará una serie de presentaciones en México como parte de su “Legacy Tour”, el cual hará parada en el Coliseo Yucatán, el Estadio Beto Ávila en Veracruz, Acrópolis en Puebla, el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara y el Palacio de los Deportes en la CDMX.

La cita en la Capital es el 16 de octubre a las 20:30 horas y los boletos para esta presentación estarán en preventa Citibanamex a partir del 16 de agosto en Ticketmaster México.

Entre las canciones que se escucharán en la velada están: “Valió la Pena”, “Hasta Ayer”, “Contra la Corriente”, “Vivir lo Nuestro”, “Tu Amor me hace Bien” y “Vivir mi Vida”.

No faltará el medley de las baladas “Abrázame muy Fuerte”, “Ahora Quién”, “¿Y Cómo es Él?”, además de “¿Qué Precio tiene el Cielo?” y “Te Conozco Bien”.

El boricua ha logrado colocar 26 canciones como número uno en las listas de la revista Billboard, ha vendido más de 12 millones de discos alrededor del mundo y ha sido catalogado por la revista New York Magazine como uno de los 10 neoyorquinos más influyentes.