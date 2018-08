Tiene Pumas amargo empate a cero con Pachuca

Sin embargo, algunos de los jugadores criticaron que no hayan podido imponer un estilo de juego

Aunque no perdieron el invicto, el empate a cero con Pachuca dejó un mal sabor de boca en Ciudad Universitaria.

El delantero felino Carlos González lamentó que Pumas no haya podido hilvanar cuatro victorias en este arranque del torneo por lo difícil que resultó el encuentro.

“Negativo totalmente (el balance) creo que nos encontramos con un rival que te hace jugar bastante mal. Creo que no nos encontramos en ningún sentido y creo que el empate es súper negativo para nosotros”, declaró.

González, con dos goles en este arranque de torneo, subrayó que más allá de la lluvia, el equipo no logró exponer su estilo de juego.

“Sabemos que de local tenemos que buscar los tres puntos, esta vez fue muy complicado, no quiero mencionar el clima porque es para los dos.

“No sé si preocupado pero son detalles que prácticamente se vieron en el campo de juego. Nunca hicimos dos toques, empezamos a jugar al pelotazo y bueno eso no es una característica nuestra pero jugar al ras de piso no se podía”, concluyó.

Desagrada a Barrera cambio de horario

Aunque al capitán de los Pumas, Pablo Barrera, no le agradó el nuevo horario de los partidos, el sumar, por lo menos un punto, lo deja tranquilo.

“Fue un partido complicado, difícil, donde no se podía practicar el juego que veníamos haciendo en la semana. Nos toca irnos tranquilos, contentos, porque se sumó y es importante que el equipo siga sumando.

“No (me gustó), sobre todo por la lluvia, si no lloviera hubiera sido otro partido, pero al final es para los dos, no es un pretexto, pero lo bueno fue que se consiguió el empate”, aseguró después del juego.

Y sobre la defensa comandada por los canteranos Alan Mozo y Pablo Jáquez, Barrera dio el visto bueno a la decisión del técnico David Patiño.

“Eso es bonito, ver a tantos canteranos en el equipo y ver que lo están haciendo bien, le ponen muy difícil el papel al técnico para decidir quién está en el siguiente partido”, finalizó.