Ruby Rose cierra sus redes sociales tras críticas por ser la nueva Batwoman

Apenas se dio a conocer que la actriz y modelo Ruby Rose sería la sería quien encarnaría a Batwoman, la primera superheroína lesbiana de la televisión, se desataron una ola de comentarios negativos en su contra.

Como consecuencia de esto, el pasado domingo, Rose tomó la decisión de cerrar su cuenta de Twitter y desactivar los comentarios en sus fotografías de Instagram.

Aunque la actriz no ha dado una declaración oficial, en el último mensaje que publicó dejó muy clara la razón por la que se distanció de las redes sociales.

“¿Salí del armario a los 12? Y durante los últimos cinco años he tenido que lidiar con “ella es demasiado gay”, así que ¿cómo retorcer las cosas de esta forma? Yo no he cambiado”.

Bajo el hashtag #RecastBatwoman, Rose recibió toda clase de cuestionamientos negativos: hubo quienes cuestionaron su capacidad actoral, algunas personas más dijeron que no era la representante ideal de la población LGBTI e incluso hubo cuestionamientos acerca de su sexualidad.

Pero, además de ser abiertamente lesbiana, ¿por qué los creadores de la versión de la serie para televisión eligieron a Ruby Rose?

Esta no es la primera vez que participaría en una gran producción televisiva, antes estuvo en el éxito mundial Orange is the new black; también ha trabajado en tramas de acción en películas como John Wick 2, Resident Evil; por si fuera poco, justo en este momento forma parte del reparto de una de los filmes más esperados del verano: Megalodón.

“Adoro un reto pero sólo me gustaría que las mujeres y la comunidad LGBT se apoyara más los unos a los otros, mi deseo es que seamos todos un poco más amables”

Fuente: SDP noticias