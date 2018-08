Regresa Chris Sale y poncha a 12

La novena de Boston está 50 juegos arriba del porcentaje de .500 tras barrer a los de Baltimore

De vuelta tras una lesión, Chris Sale recetó 12 ponches en cinco dominantes innings y los Medias Rojas de Boston derrotaron 4-1 a los Orioles de Baltimore.

Boston se colocó 50 juegos por encima del porcentaje de .500 tras completar la barrida ante unos inoperantes Orioles.

Sale (12-4) fue colocado en la lista de incapacitados el pasado 28 de julio por una inflamación en el hombro derecho. El zurdo no dio muestras de secuelas por la dolencia.

El as de Boston apenas permitió un hit, un sencillo al jardín izquierdo de Renato Núñez en el tercer episodio, y no dio bases por bolas. Sale sacó un par de innings con tres ponches y ponchó a dos en cada uno de los otro tres capítulos.

La marca de Sale quedó en 7-0 en sus últimas nueve aperturas, racha que emprendió previo a realizar su tercera apertura seguida en un Juego de Estrellas, el 17 de julio.

Tiene efectividad de 0.20 en sus últimas siete salidas y lidera la Liga Americana con 1.97 este año.