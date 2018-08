Mira Quién Baila: Irina Baeva se niega a bailar

Irina Baeva corre el riesgo de salir del reality de Televisa ‘Mira quien baila’ debido a que en la tercera emisión de la sexta temporada se negó a bailar.

La actriz tomó su decisión debido a que días antes manifestó sentir una molestia en un tobillo y en las costillas, al respecto, un médico le aseguró que no existía fractura, pero había posibilidad de una fisura.

“No quiero que sea algo más grave después…Me duele hasta respirar… Me puedo inyectar anestesia, pero el punto cuál es. No es la final del mundial y yo no soy una futbolista, y no depende el futuro del país de si puedo o no”, dijo.

Los jueces no estuvieron de acuerdo con la actitud de Irina y tras hacerle ver que su postura los llenaba de rabia al dejar al público sin su actuación, decidieron nominarla.

La segunda nominada fue Rosie Rivera, cuyos pasos de baile siguen sin convencer.

Fuente: SDP noticias