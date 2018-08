Luchará gobernadora para pagar menos luz

Claudia Pavlovich gestionará que los sonorenses reciban un trato similar a los vecinos de Mexicali, ya que las sensaciones térmicas llegan a los 60 grados centígrados

Ante los calorones que se sienten en Sonora durante el verano, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano iniciará una nueva lucha para que las familias sonorenses paguen menos de lo que ya pagan en el recibo de luz.

La Gobernadora dijo que aun cuando ya logró ampliar el subsidio de la preferencial 1F para los 72 municipios, ahora irá por más a fin de que los sonorenses reciban todavía un mejor trato, similar al que se le brinda a Mexicali.

En reunión con el director General de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, explicó que en Sonora el uso de aparatos de refrigeración no es un lujo, sino una necesidad, debido a las sensaciones térmicas de hasta 60 grados centígrados, lo que propicia que los costos de recibos sean elevados y represente un verdadero dolor de cabeza para las familias.

En la reunión, la mandataria sonorense solicitó a la CFE el subsidio a la tarifa 1F para la temporada de verano de 2019, y que está además tenga un mejor trato preferencial, como el que opera en Mexicali, en beneficio permanente a las más de 270 mil familias de los 72 municipios.

Anteriormente solo 39 municipios del estado gozaban de la tarifa 1F, pero a partir de 2016 y por gestiones de la Gobernadora Pavlovich ante la federación, se sumaron 33 municipios, con lo cual todos los ciudadanos en la entidad a partir de esa fecha se vieron beneficiados con el subsidio al costo de la energía eléctrica.

La Gobernadora Pavlovich reiteró en la reunión que en Sonora, en la actual temporada de verano se han registrado calores superiores a los 50 grados centígrados, con sensación térmica de 60 grados centígrados.

Ante esta circunstancia, desde este mes y no como se realiza cada año en el mes de octubre, le solicitó al titular de la CFE, se autorice el subsidio a la tarifa de energía eléctrica del próximo año para que más de 270 mil familias de los 72 municipios de Sonora cuenten con la tarifa 1F, y con esto garantizar que los sonorenses tengan este beneficio.

La Gobernadora Pavlovich también realizó la petición para que este apoyo sea de manera permanente para las familias sonorenses, además de solicitar una tarifa preferencial en Sonora como la que se opera en Mexicali, Baja California.

“Como es de su conocimiento, en nuestra región, la utilización de aparatos electrónicos para refrescar el ambiente no es una opción que pudiera considerarse de lujo, sino una alternativa de primera necesidad para proteger la salud y bienestar de las familias en temporada de calor”, señaló la Gobernadora Pavlovich en su petición al Director General de la CFE, Jaime Francisco Hernández Martínez.

Informó que como parte de los acuerdos del Convenio de Colaboración para Apoyo Tarifario 2017, el Gobierno del Estado cubrió en tiempo y forma con el pago del adeudo a CFE SSB por el apoyo del subsidio efectuado en verano del 2017.

La Gobernadora Pavlovich ratificó su compromiso para que las familias sonorenses sigan beneficiándose del subsidio de la tarifa preferencial de manera permanente para mejorar su economía y calidad de vida.