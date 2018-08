La cerveza es más saludable que el vino, ¡afirma estudio!

Para los conocedores de bebidas con alcohol, siempre ha sido una constante lucha de egos, de qué bebida es mejor, pero en temas de salud, ¡tenemos la ganadora! ¡La cerveza!

La cerveza es una bebida muy popular en todo el mundo y México, nos aporta aproximadamente 42 calorías por cada 100 mililitros, lo cual la convierte en una excelente opción para refrescarnos, comparado con lo que se cree no nos hace subir de peso, al contrario es saludable, ¡recientes investigaciones respaldan sus beneficios!

“De acuerdo a un estudio de investigación publicado en The American Journal of the Medical Sciences, médicos respaldan los beneficios nutricionales y de salud en un consumo moderado de alcohol, pues mejoran y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en un análisis más detallado cerveza vs. vino, encontraron que desde el punto de vista nutricional, la cerveza contiene más proteínas y vitaminas B, comparado con el vino”.

Si bien el vino se pensaba era el ganador por su aporte en antioxidantes, también descubrieron que la cerveza contiene el mismo aporte, solo que de forma distinta. Pues la cerveza contiene antioxidantes, gracias a la cebada y lúpulo que contienen flavonoides.

Sin embargo, esto no quiere decir que empieces a consumir en exceso estas bebidas, pues este aporte benéfico solo se da, si el consumo de alcohol es moderado. Se calcula máximo una bebida al día para mujeres y dos bebidas para los hombres.

Recuerda que es tu médico quien debe indicar tus niveles de consumo, de acuerdo a tu estado de salud.

Fuente: Salud 180