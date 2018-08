Gestiona Padrés otro amparo

Se le imputan operaciones ilegales por 11 millones 186 mil 805 pesos producto de “moches”

Guillermo Padrés busca, mediante una nueva demanda de amparo, cancelar el proceso que le fue reiniciado en el Estado de México por lavado de dinero, el mismo donde se dio pie a la Procuraduría General de la República (PGR) para que lo pueda acusar nuevamente por delincuencia organizada.

Se trata del caso donde se le imputan operaciones ilegales por 11 millones 186 mil 895 pesos, dinero que supuestamente corresponde a “moches” que recibió de un empresario para que el Gobierno de Sonora le adjudicara contratos de uniformes escolares.

De acuerdo con los listados judiciales, el ex Gobernador presentó la demanda de garantías 1171/2018 ante Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca.

Padrés demanda la cancelación del auto de formal prisión que le dictó el pasado 28 de junio la Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de la misma ciudad, Guillermina Matías, por el delito de lavado de dinero.

En dicha resolución, la juzgadora le dictó al ex Gobernador la libertad por delincuencia organizada “bajo reservas de ley”, pese a que se trataba de un delito cancelado totalmente.

El término empleado por la juez modifica todas las expectativas de libertad del acusado, ya que una libertad bajo reservas de ley implica que la PGR eventualmente puede volver a consignarlo por ese delito.

De todos los delitos que la PGR le ha imputado al ex Mandatario, la delincuencia organizada es el único que no tiene prevista la libertad provisional y el que le ha mantenido preso en el Reclusorio Oriente desde el 10 de noviembre de 2016.

El amparo que presentó Padrés no es la única vía con la que está tratando de combatir el fallo de Matías.

Otro juzgado de amparo está revisando si la formal prisión cumple con una sentencia que ordenó a la juzgadora reponer el procedimiento.