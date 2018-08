Existe  frustración en Chivas

A Chivas no le sale nada, pero José Saturnino Cardozo no pierde la cabeza.

El DT del Guadalajara reconoció que hay frustración en el equipo por el momento que vive en el Clausura 2018, pero sabe que tiene los ingredientes para salir de la mala racha.

“Estamos dolidos, estamos frustrados por el resultado de ayer, pero a la vez estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Éste es un equipo que genera, que llega, inclusive cuando jugamos contra Toluca fuimos superiores que el rival.

“Estamos recibiendo muchos goles y de repente creo que debemos darle más equilibrio, porque no solamente se gana porque se concreta, también hay que tener un equipo equilibrado. Veo que algunos equipos en todo el partido le pegan una vez al arco, pero mi equipo llega, intenta, tratamos de tener mucha coordinación en tres cuartos de cancha”, dijo Cardozo a ESPN.

El DT reconoció que sus delanteros deben ganar tranquilidad cuando se encuentren frente al arco rival.

“Trabajamos mucho con los centrodelanteros, con Sepúlveda, Pulido, Godínez, Macías, ese es a veces el problema que tenemos, no es problema que tengamos jóvenes talentosos, de ahí en más me parece que tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo. El gol va a llegar”, sentenció.