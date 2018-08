Derrumbe en festival de música en Vigo deja más de 300 heridos

El festival O Marisquiño, realizado en la ciudad gallega de Vigo, concluyó poco antes de la media noche del domingo cuando se quebró el muelle de madera y hormigón ubicado al borde del mar.

316 personas resultaron heridas, 2 de ellas menores de edad y 9 de gravedad, al derrumbarse el muelle de 30 metros de largo y y 10 de ancho. Todos fueron arrastrados al mar donde fueron rescatados uno a uno por servicios de emergencia, indicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al canal televisivo TVE, posteriormente esto fue confirmado por el gobierno regional de Galicia mediante un comunicado.

“De ellos, en este momento ingresados tenemos a nueve, de los que consideramos que no hay riesgo vital, pero tienen carácter de gravedad, por fracturas, traumatismos craneoencefálicos, por neumotórax”, dijo Jesús Vázquez Almuíña, consejero de Sanidad de Galicia.

Testigos narraron el momento de pánico que se vivió durante el festival llevado a cabo en la ciudad costera del noroeste de España.

“El suelo bajó como un ascensor. Fue cuestión de cinco segundos. Se partió y caímos todos. La gente me caía encima. Me costaba salir. Intentaba salir y patinaba, mi pie quedó atascado dentro del agua. Conseguí sacarlo. Un chico me dio la mano y salí”, señaló Aitana Alonso al diario Faro.

“No toqué agua porque había mucha más gente debajo. Tengo un golpe en la cabeza y en la pierna. Me di en el cemento al caer”, contó una chica de 16 años.

Otros más señalan que el derrumbe ocurrió luego de que el rapero Rels B, pidiera a la multitud saltar durante su actuación.

Al respecto, organizadores del evento rápidamente dejaron claro que el festival “cumplía con las condiciones de seguridad requeridas por la legislación”.

Sin embargo, autoridades ya investigan la causa. Las primeras impresiones indican que “pudo ser exceso de peso y exceso de aforo. Se hará un estudio pericial”, según palabras Enrique César López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Pedro Sánchez, presidente de España, se solidarizó con las víctimas.

