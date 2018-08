Aplauden valentía de Héctor Suárez

Señalan que el actor se mantiene firme ante sus convicciones y sin temor a decir lo que piensa

La periodista Carmen Aristegui aplaude que, a un año de haber denunciado amenazas de muerte por expresar su posición frente al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el actor Héctor Suárez se mantenga firme ante sus convicciones y sin temor a decir lo que piensa.

“Ciertamente Héctor vivió una agresión muy fuerte, muy lamentable, reprobable.

“Héctor es un hombre que ha hecho valer su humor, su inteligencia, su mirada, su crítica. Es alguien que ha logrado retratar la idiosincrasia mexicana y ha sido muy agudo con sus posturas críticas e incluso sketches, eso es de admirarse”, afirmó Aristegui, entrevistada al llegar este domingo al Teatro Aldama, donde develó la placa de las 150 representaciones de “La Señora Presidenta”.

Dijo que ambos comparten el mismo sentimiento de honestidad hacia su País y anunció que seguirá bajo ese rubro pese a las críticas que surjan.

“Sin duda (Héctor) es una voz indispensable con una presencia fundamental en el humor, en la crítica y así seguiremos, él en la actuación y yo en línea”, expresó.

Otra de las actrices que se vio involucrada en problemas con el gobierno mexicano fue Kate del Castillo, a quien ligaron con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y que, posiblemente, ya pueda regresar al País sin problemas, según aseguró su padre Eric del Castillo.

“Ciertamente la historia de Kate es una historia que no hay razón alguna para estar perseguida, se desestimaron todos los presuntos señalamientos y nadie debería de estar fuera de su país si es que así no lo quiere”, sostuvo.

Aristegui espera que no exista censura en la administración del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.