Rechaza Iglesia la legalización del aborto

El vocero de la arquidiócesis local, Luis Alfonso Cobácame, en su cuenta de Twitter llamó a las mujeres a no considerar esta práctica como la solución a un problema

El aborto no es un mal religioso, sino de la humanidad porque acaba con la vida de una persona que no alcanzó a nacer, consideró el Padre Luis Alonso Cobácame, Director de comunicación y vinculación, y vocero de la Arquidiócesis de Hermosillo.

El sacerdote señaló mediante su cuenta oficial de Twitter que la legalización del aborto como solución para que mujeres no corran riesgo por hacerlo en la clandestinidad no resuelve el problema.

Asimismo, calificó la legalización del aborto como “asesinato a placer”, opinión que en lo últimos días ha causado polémica entre los distintos grupos de la sociedad por estar a favor o en contra.

“La legalización del aborto como ‘mal menor’ frente al peligro de mujeres que lo practican clandestinamente, no resuelve nada. El aborto no es un mal menor, es un mal absoluto. Y hay que aclarar que no es un mal religioso, sino un mal humano, pues instituye el asesinato a placer”, apuntó.

Manifestó que el ser humano debe ser amado en todas las etapas de su desarrollo, desde su concepción, nacimiento y vida, lo que no debe ser privativo solamente a su alumbramiento.

Subrayó que todas las etapas de la vida de una persona son importantes, por lo que todos tienen derecho a la vida, lo que no debe ser decidido por otra persona, aunque ésta sea su madre.

“El amor por los otros no puede ser reservado a determinadas etapas del desarrollo, como si alguna de éstas no fuera parte de la existencia completa de la persona. Así, los no nacidos son personas con derechos, y su vida debe ser tutelada desde la concepción hasta su fin natural”, enfatizó.