Piden recarpetear la colonia San Juan

Por: Dany Ortega

Señalan que también existe un alto índice de inseguridad, sobre todo por la noche

La principal denuncia que exponen los vecinos de la colonia San Juan, es sobre el mal estado en el que se encuentran las calles, además de la inseguridad que abunda en el sector ubicado al oriente del Centro de la ciudad, especialmente al caer la tarde.

Si bien la colonia ya ha sido pavimentada en algunos sectores, el resto de las vialidades están sin la carpeta asfáltica, llenas de piedras en varios de los tramos, además de que otras se estrechan y apenas permiten el paso de un vehículo, y debido a estas condiciones los coches tienen dificultades para transitar y provocan embotellamientos.

Asimismo, moradores de la zona habitacional manifestaron que ven desfilar a los ladrones, que vienen mayormente de la colonia Hacienda de la Flor, con carretas improvisadas llenas de pertenencias de algunos hogares que se encuentran solos durante la noche o en el horario laboral de algunos habitantes.

Convierten campo deportivo en basurero

Durante el recorrido efectuado por Entorno Informativo, se observó a un campo deportivo con basura, maleza y animales muertos que los mismos vecinos tiran en el lugar, lo cual además de dar un mal aspecto contribuye a enfermedades respiratorias o picaduras de animales ponzoñosos.

Asimismo, aunque en menor cantidad se detectaron viviendas y predios abandonados las cuales se convierten en basureros clandestinos y nidos de malvivientes.

A su vez, varios vecinos manifestaron que debido a que el Parque Francisco I. Madero queda cerca de la colonia, sufren porque los indigentes que acuden al recinto se encuentran merodeando por las casas en busca de objetos y en varias ocasiones actúan de manera violenta.

“Los indigentes que se la llevan en el Parque Madero vienen para la San Juan y tenemos que ver que no se lleven algo de nuestros patios y a veces no les podemos llamar la atención porque no sabemos cómo van a reaccionar ya que la mayoría anda bajo los efectos de las drogas o bebidas alcohólicas”, dijo Miguel.

Requieren pavimentación en varias calles

Habitantes de la colonia señalaron que el problema que les aqueja es la falta de pavimentación, ya que la mayoría de las calles están “bacheadas” o sin pavimento.

Comentaron que en temporada de lluvia por esas calles corren “grandes ríos de agua” los cuales además de introducirse a las viviendas pueden ocasionar varios accidentes.

Jesús indicó que no se puede transitar libremente por las calles ya sea caminando o en automóvil por miedo a sufrir un accidente por los inmensos baches.

“Las calles están todas desbaratadas cuando salimos andamos con cuidado porque tenemos miedo a caer en un bache de los miles que hay, y pues nadie nos va a pagar si nos pasa algo, nomás vienen y tapan uno, pero pues sale otro, aunque nos hace más daño cuando llueve porque no los vemos”, declaró María Guadalupe.

Impera la inseguridad por colonias aledañas

En el recorrido realizado por el sector, algunos vecinos externaron su preocupación por la falta de vigilancia y atención a las denuncias por parte de las autoridades.

“Hay muchos robos por habitantes que vienen de la colonia Hacienda de la Flor, por ejemplo, a un vecino le han robado tres veces, hasta el carro se llevaron, sobre todo en la madrugada suceden este tipo de situaciones”, señaló Luis Ángel.

Expusieron que día a día, corren el riesgo de que al salir a laborar o divertirse sean despojados de las pertenencias que se han ganado con años de esfuerzo.

“Algunas veces salgo en la noche con mis amigos, y el otro día paso un vándalo con un cuchillo, lo bueno que ya estábamos aquí afuera de la casa”, reveló Antonio.

Está campo deportivo en el abandono

Cabe señalar que un campo deportivo de la colonia está lleno de basura, árboles caídos y escombros por lo que los menores deciden no acudir a jugar.

Ante ello exhortan a los directivos el Instituto del Deporte de Hermosillo a que acuda y revise las condiciones de este campo que está en el abandono cuando podrían ser aprovechado para el esparcimiento de niños, jóvenes y adultos.