Dirigirá Norberto Barraza Servicios Públicos

Durante próxima administración

La alcaldesa electa, Célida López confirmó que el excandidato independiente será quien tenga a cargo esa dependencia de la que ya fue titular en la gestión de 1997-2000

Redacción Entorno Informativo

Norberto Barraza Almazán será el próximo director de Servicios Públicos Municipales durante la administración que encabezará Célida Teresa López Cárdenas.

La presidenta municipal electa, informó que se reunió con el ex candidato independiente para presentarle la propuesta, la cual fue analizada e inmediatamente aceptada.

“Sí, ya aceptó, Norberto Barraza va a ser nuestro director de Servicios Públicos, ahí va a estar, la semana pasada nos entrevistamos y yo estoy muy agradecida de que haya aceptado el reto de acompañarnos”, señaló.

Comentó que el motivo de invitarlo fue que es muy querido en dicha dependencia, pues los mismos trabajadores le sugerían que fuera Barraza Almazán quien coordinara las labores al considerar que hizo un buen papel en la administración municipal 1997-2000.

Argumentó que Servicios Públicos está muy descuidado por la falta de presupuesto y por omisiones, pues no hay un manejo adecuado de los talleres, no hay equipamiento para trabajar y las unidades están en pésimas condiciones.

“Lo peor que le puede pasar a un recolector de basura es llegar y no tener una unidad en que salir a trabajar y si tú te vas a las 4:00 de la mañana te das cuenta que se quedan muchos trabajadores sentados porque no hay unidades, entonces hay que tener a los mejores y con Norberto Barraza no vamos a improvisar”, aseveró.