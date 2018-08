Revela Presley lucha contra las drogas

Lisa Marie Presley admitió que tiene un problema con las drogas y que ha estado luchando durante los últimos cinco años para no caer, reportó People.

“Estoy orgullosa. He pasado por un largo camino. Tengo una terapeuta y me dice cosas como: ‘Eres un milagro. En serio lo eres’, o: ‘No sé cómo es que sigues viva’”, dijo Marie Presley en una entrevista con el programa Today.

“La lucha y la adicción comenzaron cuando tenía 45 años. No fue como si hubiera sucedido toda mi vida”.

La hija de Elvis Presley comentó que hizo pública su situación con las drogas para servir como ejemplo a toda la gente que está pasando por situaciones similares.

Marie Presley se divorció recientemente de su cuarto marido, Michael Lockwood, contra quien inició una batalla legal por la custodia de sus hijos; además, se encuentra en un proceso de demanda contra su ex manager por malversar la fortuna de su padre, de 100 millones de dólares.