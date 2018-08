Prepara anuncio de DT interino

Además se dará a conocer la convocatoria para amistosos

A menos de un mes de encarar la primera fecha FIFA después del Mundial, la Selección Mexicana se prepara para anunciar un cuerpo técnico interino y los convocados para disputar los partidos contra Uruguay y Estados Unidos, los días 7 y 11 de septiembre, respectivamente.

En el seno del Tri se han tomado su tiempo para analizar las opciones para el proceso de cuatro años con miras a Catar 2022, por lo que se planea anunciar a un entrenador interino en esta ocasión que comande al equipo en los partidos que están en puerta en Estados Unidos, confió una fuente enterada de la situación a ESPN Digital.

En la Federación Mexicana de Futbol no quieren apresurar ningún tipo de decisión sobre el cuerpo técnico que estará en el proceso de cara al siguiente Mundial. Ni siquiera los partidos amistosos que vienen en camino son motivo como para designar a alguien. Las opciones están bajo análisis y hasta que no haya certeza del elegido, no se dará el paso final.

Es por eso que la opción más viable en estos momentos es un interinato para atender los compromisos frente a Uruguay y Estados Unidos.

Además del anuncio de quién será el cuerpo técnico momentáneo, igual se informará sobre los convocados que justamente serán decisión del entrenador momentáneo que sea elegido en esta ocasión.