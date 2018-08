Miguel Herrera entierra la mentada de Pizarro

En abril pasado, Miguel Herrera y Rodolfo Pizarro estuvieron en el centro de la polémica. Todo comenzó cuando el exjugador de Chivas le mentó la madre al América durante el festejo por haber ganado la Concachampions. Días después, el Piojo respondió: “Si vas a tener los huevitos de decir esas tarugadas, dilas de frente”.

Hoy, Pizarro y Herrera se verán las caras por primera vez desde lo sucedido, cuando las Águilas reciban al Monterrey en el Estadio Azteca. “Son momentos de calentura que ahí se quedan, que ya pasaron, él defiende otra camiseta y no nos vamos a quedar con temas que ya pasaron. No vamos a enfrentar a Pizarro, vamos a enfrentar a Monterrey”, aseguró el Piojo en conferencia.

Herrera expresó su satisfacción por la competencia interna que se vive en el América, al tener todo el plantel disponible. Asimismo, el entrenador aceptó que Renato Ibarra pidió descansar contra Pachuca y ahora tendrá que luchar para recuperar el puesto titular.

Es una buena competencia. Lainez lo hizo muy bien, no quiere decir que Renato no lo haga bien, pero no salió por lesión (de la alineación), sino que acusó cansancio”, mencionó.

A expensas del estado físico de Paul Aguilar, quien abandonó el entrenamiento por molestias, las Águilas enfrentarán a Rayados con Marchesín en la portería; Aguilar, Valdez, Álvarez y Reyes en la defensa; Rodríguez, Uribe, Lainez e Ibargüen en la media, y Peralta y Martínez serán los delanteros.