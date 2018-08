Ximena Sariñana estrena sencillo ¿Qué tiene?

¿Qué Tiene? es la canción con el que Ximena Sariñana vuelve a la escena musical tras ausentarse para disfrutar a plenitud su debut en la maternidad.

Este es el primer sencillo del cuarto disco de Sariñana el cual tendrá su debut en algún momento del 2019.

No esperes un ritmo bailable, la intérprete deja claro que no le importa no tener “Flow” así como las críticas que puedan surgir.

La nueva placa discográfica sucederá a “No todo lo puedes dar”, publicada en el 2014.

Por otra parte, la actriz y cantante mexicana recientemente se convirtió en madre de Franca, su primera hija, fruto de su matrimonio con Rodrigo Rodríguez, con quien contrajo nupcias en abril de 2016.

