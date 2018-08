Vicente Fernández lanza nuevo disco

A su 78 años de edad, Vicente Fernández, conserva el poderío de su interpretación, ahora tras haber pasado 2 años y cuatro meses del concierto del adiós ‘Un azteca en el Azteca’, el cantante lanza al mercado su nueva producción de estudio titulada ‘Más romántico que nunca’.

Su nuevo material incluye tres temas rancheros y nueve boleros; con su estilo único que lo ha colocado como una de las grandes figuras de la canción mexicana.

“Son 12 canciones que están hechas para llevarlas de serenata a las novias, para las mamás, porque no son canciones que hablen de sexo, ni hablan de majaderías son canciones muy lindas, de tantas y tantos compositores. Yo digo que no hay compositores buenos, sino hay canciones buenas y he tenido la suerte que mis amigos compositores me han dado la oportunidad de echárselas a perder”, comenta el intérprete.

“Yo tenía muchas ganas de grabar un álbum con tres rancheras y nueve boleros muy antiguos pero les van a encantar Mi último fracaso, No me platiques más, Háblame, Rayito de Sol, Nunca, nunca, nunca y En la cárcel de tu adiós” esta última escrita por Reyli Barba y que cantó con él hace tiempo.

Con más 60 años de carrera, Vicente Fernández destaca que sus productores musicales fueron Gilberto Parra y Federico Méndez.

Fuente: SDP noticias