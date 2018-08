Continúan “dando luz” sobre atentados

Continúan “dando luz” sobre atentados…Con todo y que ya pasó el reciente caldeado proceso electoral, pero el que ha seguido dando “luz” sobre evidentes actos de sabotaje contra el Ayuntamiento hermosillense, es el director de Alumbrado Público Municipal, Fortino León, al reportar que han continuado vandalizando el cableado eléctrico de las luminarias públicas con tecnología Led. ¡Zaz!

Porque si bien se sospechaba que ese tipo de atentados eran producto de una campaña para afectar la imagen operativa del municipio de Hermosillo, con obvios tintes electoreros, por haberse llegado al grado de que hasta incendiaron parte de las vías del ferrocarril, en el sector del puente localizado sobre el vertedor de la presa Abelardo L. Rodríguez, pero lo raro es que han persistido. De ese pelo.

Ya que según lo ventilado por León Robinson, lo que son esos saboteadores, que a la fecha no han sido identificados y mucho menos detenidos, han seguido haciendo de las suyas, y para el caso dan cuenta que ahora los han traído “Lázaros” con las lámparas ubicadas sobre el bulevar De los Ganaderos, desde la misma presa, hasta el bulevar Los Encinos, el cual han dejado a oscuras o como “boca de lobo”. ¡Tómala!

Igual hacen saber que han causado de esos daños sobre el bulevar Enrique Mazón, a la altura del camino hacia el ejido la Victoria, a la salida norte de la ciudad, si se analiza que no se han presentado robos, ya que únicamente se dedican a causar destrozos o en el menor de los casos a cortar o bajar los interruptores, lo que habla de que sólo son intenciones de empañar el quehacer de la Comuna. ¿Será?

Por lo que así han insistido con esos actos vandálicos y por los que se supone que hasta demandas han interpuesto en su momento, para que se hagan las investigaciones correspondientes, pero lo cierto es que hasta ahora no han habido novedades al respecto, a pesar de que hasta el mismo secretario de Gobierno, Miguel Pompa, ya también saliera a denunciar que se tratan de unas viles saboteadas. ¡Pácatelas!

Y es que por el estilo ha quedó en el limbo lo de los furgones del mismo tren carguero que quemaran en Nogales, mismos que trasladaban carros de la planta Ford, de ahí el porque vuelve a “meter ruido” lo últimamente destapado por León, por seguir si esclarecerse el origen y móvil de esos hechos con los que se ha estado perjudicando a los que menos culpa tienen, como son los ciudadanos. ¿Qué no?

Comete “movido” exceso jefe policiaco…Y el que sí que “se la voló”, por el exceso en que incurrió, es el director de Seguridad Pública de Santa Ana, el irresponsable de José Urbina Álvarez, quien armado y uniformado se puso hacer el famoso reto de “La Chona Challenge” en una patrulla, que consiste en bajarse del vehículo mientras está en marcha para bailar la cumbia de ese nombre. De ese vuelo.

Si se toma en cuenta que el exhibido de informal y poco profesional de Urbina Álvarez no sólo cometió esa irresponsabilidad, si no que todavía fue más allá, al difundir el ridículo que hizo en un video de 19 segundos que promovió a través de las redes sociales del Internet, donde se le observa cuando baja empuñando un metralleta para “zapatear” y muy sonriente volverse a subirse a la unidad en movimiento.

No en balde es que al jefe de jefes de esa corporación se le revirtiera ese protagonismo que no le queda, por en teoría estar para poner el buen ejemplo, a la hora de respetar el reglamento, si se parte de que lo que es en esta Capital, hasta advirtieron que está prohibido hacer ese bochorno, por el riesgo que representa, de ahí que los multarían y se llevarían sus carros al “corralón”. ¡Vóitelas!

Pero tal pareciera que el “deschavetado” de José Cruz desconociera lo que contempla el Artículo 107 de la Ley de Tránsito de Sonora que dice: “Ninguna persona que conduzca un vehículo deberá hacerlo negligente o temerariamente poniendo en peligro la seguridad de las personas o de los bienes, de ahí el incumplimiento, pero por el que finalmente no le hicieran nada el alcalde, Francisco Moreno Dávila

De ahí el porque se dijera que esa clase de elementos son con los que cuentan algunas corporaciones, cuando sus principales retos deberían de ser el cumplir con su trabajo de atrapar delincuentes. ¡Glup!

Persisten las muertes en La Cuatro…A como ha seguido “la mata dando”, en torno a los mortales accidentes registrados en la reconstruida carretera federal de Cuatro Carriles, los que continúan pagando las consecuencias de que no haya sido terminada en tiempo y forma son los usuarios, y para seña está el enésimo trágico choque suscitado en el tramo conocido como “Curvas de Quijano”. ¡Tómala!

Toda vez que si bien esta vez encontró la muerte un joven de 17 años, al chocar de frente con un trailer en un vehículo tipo Jeep, en los momentos en que rebasaba en una de las áreas en las que nomás hay un solo carril, a la postre son imprudencias que en parte son provocadas por la desesperación en que caen los conductores por lo lento del tráfico y además también por la falta de una señalización adecuada.

Lo peor del caso es que es una deficiencia y constante riesgo que va pa´ largo, luego de que el propio delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Hernández Armenta, desmintiera a su jefe nacional o Gerardo Ruiz, de que ya estaban por concluir esos retrasados trabajos que se han eternizado y con lo que hasta en la inversión se pasaran, al rebasar los $20 mil millones. ¡Palos!

Motivo por el cual es que en esta ocasión el fallecido de Rogelio C.V., es otra de las víctimas que no vivió para contarlo, como tampoco para ver terminada la modernización de esa rúa, que va que pinta para ser de los rezagos que dejarán los del actual sexenio que ya van de salida, por todavía faltarles un resto o de Santa Ana y Nogales, de ahí que no se crea el que la concluyan antes del 1 de diciembre. ¡Nácas!

Así han estado esas fatalidades, que sí que son dignas hasta de demandas legales, por las evidentes negligencias cometidas por los de la SCT, sobre todo al momento de no hacer cumplir a las compañías constructoras, al haber sectores de esa cinta asfáltica en la que no colocan las señales más mínimas, con lo que terminan abonándole a ese latente peligro y no es para menos. De ese vuelo.

Está Ana Gabriela ante su gran prueba…Como no es lo mismo criticar que aportar y proponer, la que tendrá una verdadera prueba de fuego, es la ex atleta y medallista olímpica nogalense, Ana Gabriela Guevara, al ser destapada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y quien por cierto hoy estará en esta Capital para ofrecer una rueda de prensa.

Pues ciertamente que la ex velocista sonorense, que se convertirá en la primer mujer en dirigir la actividad deportiva en el País, no ha terminado de dar el ancho o el sprint final en lo que ha sido su función en el servicio público, pues en el 2008 estuvo en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, sin embargo dejó el cargo para irse como comentarista de los Juegos Olímpicos de Beijing. ¡Ups!

Igualmente al año siguiente contendió por la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo, la cual perdió, pero ya en el 2012 volvió a buscar otro “hue$o”, al competir por la senaduría por Sonora, y aunque volvió a perder, llegó por la vía “pluri”, a través de las siglas del Partido del Trabajo (PT), curul en la que pasó con más pena que gloria, al darse a notar más bien por escándalos extra legislativos. Ni más ni menos.

Es por lo que a la Guevara ahora se le presenta otra oportunidad de oro, al estar del otro lado, para que se deje de hacer lo que tanto ha criticado y buscar llevar al siguiente nivel al deporte mexicano, lo que está por verse, por no habérsele visto que hubiera hecho mucho desde el Senado a favor de ese ramo, por lo que así está el reto que habrá de enfrentar, en el sexenio que está por empezar el 1 de diciembre.

A la par que se espera que a Sonora le vaya mejor con la llegada de Ana a esa posición, para que se vea reflejado en más apoyos para los deportistas de por estos lares, de ahí el porque de las expectativas que hay en torno a su nombramiento, de lo que muy seguramente que dará color en el encuentro que tendrá éste sábado con la prensa a las 8:00 horas en el hotel Araiza, para adelantar que “trae en la bola”. ¡Órale!

