Traen a cola a ex Tesorero padresista…Y el que lo más probable es que termine en nada, es el proceso legal que se le sigue a Mario Cuén Aranda, el ex Tesorero en el pasado sexenio padre$i$ta, quien enfrenta una acusación por el desvíos de recursos millonarios a un partido político, que es el PAN, por un monto de más de $5 millones de pesos, pero que podrían sumar los $100 millones de pesos. ¡Zaz!

Pues a la usanza del como se han estando defendiendo como “gatos boca arriba” algunos de los que tomaran parte del ex gobierno del encarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés, lo que es Cuén Aranda se presentó amparando a comparecer ante el Juez Oral, José Bojórquez, por el juicio que enfrenta por ese presunto “manoteo”, de ahí que no pudieran ejecutarle la orden de aprehensión que le giraran. ¡Ñácas!

Eso a raíz de la denuncia interpuesta por los de la Fiscalía Especial en Delitos Electorales, cuyo titular es Pedro Pablo Chirinos, después de que detectaran esos malos manejos de dinero público, por de a cómo sin tocar baranda le canalizaban esas millonadas a los del taliPAN, que según esto les descontaban a los panistas que trabajaban en el Gobierno del Estado, pero sin pasar por los órganos electorales. De ese pelo.

Es por lo que el también ex funcionario originario de Cananea andaba en calidad de prófugo, porque aunque ya lo habían buscado en su casa para “jalarlo” o detenerlo y presentarlo ante las instancias judiciales, simplemente no lo habían encontrado, aunque lo raro es que antes de que aflorara ese escándalo se le había visto muy campante cabildeando donde podía, con una mochila al hombro.

Sin embargo y derivado de esa amparitis a la que recurriera Mario, como otros ex integrantes del ex Padresismo, que por el estilo han sido enjuiciados por diferentes presuntas corruptelas, en su caso ahora también llevará esa procesada en libertad y por la cual podría enfrentar una condena carcelaria que va de los 5 a los quince años, de ser encontrado culpable de las desviaciones que le achacan. ¡Pácatelas!

Con todo y que se vale apuntillar que es una de las tantas denuncias en las que se le ha involucrado a Cuén, por ser de los que manejaba o dizque “desaparecía” la “lana” junto con el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista, quien todavía está en un centro de detención migratorio de Arizona, al vencérsele la visa, y donde igualmente ha estado abogando para evitar ser extraditado.

Luego entonces en esa condición de litigio están esos dos “pece$ gordo” de la anterior administración estatal y que a como estás las cosas, referente a la velada impunidad que ha imperado, por como hasta ahora la mayoría de los señalados no ha pisado la cárcel, es que se vean menos posibilidades de que puedan encerrarlos por esos agandalles electorales, de ahí que habrá que ver en qué para esa demandada.

No obstante y que por lo dicho por el “Chirrinos” Benítez, no se ha quitado el dedo del renglón con la intención de que a Cuén Aranda le finquen responsabilidades, por haberse hecho mal uso del mencionado dineral, por el que incluso podrían obligarlo a la reparación del daño, lo cual todavía está por verse, por hasta ahora no haberse sabido que a alguien lo hayan hecho que “devuelva las entrada$”. ¿Qué no?

No es profeta en su tierra la “Gober”…A la que sí que le queda aquello de que, no es profeta en su tierra, es a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por como a nivel nacional se valoraran más las reformas constitucionales que acaban de aprobarse en Sonora, sobre todo la referente a la eliminación del fuero para todos los funcionarios, incluida ella, por lo que ya no habrá intocables. De ese vuelo.

Como lo exhibe el que a ese punto se haya dado cuenta en los diferentes medios de comunicación nacionales, como el periódico Reforma, en su espacio editorial llamado Templo Mayor, al reseñarse la trascendencia de que 27 de 30 diputados que asistieran a la última sesión extraordinaria del Congreso del Estado, hayan votado a favor de esas modificaciones de ese marco legal. ¡Qué tal!

Al resaltarse que Claudia también acotara o limitara la discrecionalidad del Ejecutivo en la elaboración del prepuesto anual que se envía a esa Cámara de Diputados para su palomeo y que así haya un equilibrio al respecto y se amplíen las alternativas de “quietarle y ponerle”, a la hora de dar lugar a las clásicas ajustada$, para garantizar un consenso al respecto en beneficio de los sonorenses. Así el cambio.

Aunque lo que igual apuntillaran que causó escozor entre los promotores del Partido de Morena, es que se oficializara la facultad de la Mandataria para hacerle observaciones a las iniciativas y devolvérselas a los tribunos del “Congrueso”, por como calificaran esa disposición como un veto, cuando más bien es una figura que no es nueva y que incluso es ejercida por los gobernadores de otros Estados. ¿Cómo la ven?

Pa´l caso dan cuenta que el hoy “Presi” Electo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en sus tiempos de Jefe de Gobierno del Distrito Federal echó mano o aplicó ese recurso, que en esa época fuera llamado “veto de bolsillo”, para no publicar leyes aprobadas por el Legislativo, lo que deja entrever que les podría estar fallando la memoria a los morenistas, por ahora están poniendo el grito en el cielo por eso. ¡Ups!

O séase que así está el espaldarazo para la “Gober”, quien por cierto tenía de plazo hasta ayer y hoy para concretar los cambios que prometiera para la presente semana, de ahí que no se descarta que en cualquier momento pueda salir “humo blanco” al respecto, de los que finalmente entren a su gabinete. ¿Será?

Sigue en veremos el paro en la Leoni…Quien vaya que ha tenido que trabajar horas extras, es el secretario del Trabajo en el Estado, Horacio Valenzuela, por como ha seguido en veremos el paro laboral que iniciaran el pasado lunes en la maquiladora Leoni de esta Ciudad del Sol, por una serie de exigencias de los trabajadores, que a la postre también terminó por sacar a flote a la parte sindical. ¡Tómala!

Por ser un conflicto que puso de manifiesto una serie de excesos que había de ambas partes, como es tocante a la empresa y el sindicato, de ahí el porque a Valenzuela Ibarra le está costando más trabajo el conciliar esos intereses, en aras de lograr una salomónico acuerdo que a todos deje “tuti-contento”, por de ambos lados sentirse abusados, lo que desencadenara en esa paralización con tintes de huelga. ¡Palos!

Tan es así que se hablaba de que ayer pudiera ser un día clave para lograr solucionar ese lío, que ha sido en perjuicio de alrededor de más de 4 mil obreros con los que cuenta esa compañía de origen alemán, aunque sólo son 200 los que mantienen cerrada la planta, porque se esperaban la llegada del director general para México y América Latina, José Conceicao, para agilizar la opción de un arreglo.

Y es que a la par de una serie de demandas, como el de comida gratuita, camiones refrigerados, más baños y palapas, entre otras, además del cese del gerente de Hermosillo, Víctor Burciaga, al que tachan de ser un capataz, por los tratos abusivos a los que los somete, en contraparte ellos reviraron que esos afiliados a la CTM se ha pasado de la raya, al querer sacar raja con beneficios extras. ¡Glup!

Hacen tarea preventiva los de la SEC…El que sin salirse del renglón nomás no ha dejado de hacer la tarea preventiva, para lo que es la organización del Ciclo Escolar 2018-2019, es el Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, la que ya tomó forma esta semana con la reincorporación a sus labores educativas de más de 25 mil profesores. ¡Órale!

Prueba de ello es que en ese periodo comprendido entre el 6 y 10 del presente mes participaran en la Semana Nacional de Actualización en el Plan y los Programas de Estudio, con el fin de analizar temas como aprendizajes claves, autonomía de gestión, revisión de acuerdos educativos, educación socioemocional, planificación de los contenidos académicos y distribución de la jornada, entre otros.

Lo que deja en claro que lo que es el profesorado de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, sí que ya están enfocados en lo que es el proceso de inducción para lo que será el arranque de clases, programado para el venidero 20 de agosto, ante lo que deducen que van a entrar “como navajita” o ya bien actualizados, en lo que será esa materia hoy tan cambiante, por lo de la Reforma Educativa.

Si se analiza que también previamente del 13 al 17 realizarán la primera reunión de Consejo Técnico Escolar, como lo marca el calendario vigente, con lo que queda más que claro, que el magisterio sonorense estará bien preparado para ese inminente regreso que ya está a la vuelta de la esquina, de ahí que no por nada es que Guerrero González les reconociera ese esfuerzo a los docentes. Así el acierto.

Así que por dedicación no va a parar para consolidar el avance académico logrado por estos lares, a partir de los primeros lugares alcanzados en las más recientes evaluaciones, como lo denota que de la misma forma revisarán la autonomía curricular de la educación Básica, acorde a los intereses y capacidades de los alumnos, como también del desarrollo de proyectos de impacto social desde las escuelas.

