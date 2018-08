Lanza “Chente” nuevo disco

Tras haberse retirado de los escenarios en 2016, a finales del mes pasado Vicente Fernández volvió a la industria musical con el tema “En la Cárcel de Tu Adiós”

Vicente Fernández podrá dejar los escenarios, pero a su público, jamás, pues a sus fieles seguidores les encantan sus melodías y para él, su vicio es cantar.

Tras haberse retirado de los escenarios en 2016, a finales del mes pasado Chente volvió a la industria musical con el tema “En la Cárcel de Tu Adiós”–el cual tiene más de seis millones de vistas en internet–, y hace siete días con “Poquita Fe” –que cuenta con más de 400 mil repeticiones en YouTube–. Ambos como adelanto de lo que venía en camino.

Pero finalmente este viernes sale a la luz el nuevo álbum completo del cantante de música vernácula: “Más Romántico Que Nunca”.

“Amigos, el día que me retiré en el Estadio Azteca les dije que me retiraría de los escenarios, pero que seguiría grabando mis videos y cantando para que ustedes no dejaran de quererme y no me olvidaran”, son las palabras que el nativo de Huentitán El Alto, municipio de Guadalajara, Jalisco, hizo llegar a través de un comunicado de prensa.

El material incluye un CD en el que se incluyen “Chacha Linda”, “Flores Negras”, “Háblame”, “No Me Platiques Más”, “Agua Salada”, “Ojos Tristes”, “Rayito de Sol”, “Nunca, Nunca, Nunca”, “Los Verdaderos Hombres” y “Mi Último Fracaso”, además de las melodías que se usaron como punta de lanza.

Todas han sido éxitos que se encuentran en el catálogo de la música mexicana, pero éstas son nuevas versiones. Cabe destacar que el director musical de este proyecto fue Pedro Ramírez, quien murió hace unos días.

“Falleció y yo ya andaba preparando lo de los videos (de ‘Poquita Fe’) y no pude estar con él en la funeraria, pero lo traigo aquí adentro a él y a su familia”, lamentó el artista.

La nueva placa musical está bajo el respaldo del sello Sony Music, y además incluye un DVD en el que Chente aparece interpretando nueve de las 12 canciones del CD en su rancho Los Tres Potrillos.

“Yo tenía muchas ganas de grabar una canción con tres rancheras y nueve boleros muy antiguos como ‘Mi último Fracaso’, ‘Háblame’ y ‘Rayito de Sol’ y como esas son las 12 canciones.

“Están hechas para llevarlas de serenata a las novias, a las mamás. Son canciones muy lindas”, opinó el también llamado “Charro de Huentitán”.

Fernández, quien cuenta con más de medio siglo de trayectoria artística, se retiró de los escenarios el 16 de abril de 2016 con un concierto en el Estadio Azteca, donde convocó a más de 85 mil personas.