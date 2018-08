Continúa la violencia en Sonora; cuando no es Cajeme es Hermosillo, Nogales o Guaymas

Continúa la violencia en Sonora y al parecer no hay autoridad que la pare; no sé si es por falta de capacidad de los agentes policíacos, o porque los grupos delictivos de otras entidades han llegado para quedarse en nuestro estado. Muchos jóvenes se han pasado a grupos de “los malos”, debido a que no encuentran trabajo.

Es un problema muy serio el desempleo y las pocas oportunidades que se presentan son mal pagados. Es lamentable que los jóvenes no encuentren un empleo bien pagado. Hay muchachos egresados de las universidades que forman parte de los “nini”, porque NI estudian NI trabajan…Los salarios que pagan no alcanzan ni para el pagar el camión.

Las empresas privadas y los gobiernos de los tres niveles no pagan buenos salarios, por lo que solo hacen perder el tiempo a los jóvenes. Actualmente en Sonora, entre mejor preparados estén las personas, con carreras, maestrías y doctorados, tienen menos oportunidades de trabajo, porque exigen mejores sueldos. Después de un tiempo buscando trabajo y no encontrar, aceptan un empleo “de lo que sea”, por supuesto mal pagado. Este es un problema muy serio que no le buscan una solución las autoridades. Por eso hay tanta delincuencia en los estados del país.

Sonora no es el único estado que paga bajos salarios a sus trabajadores y empleados, por eso cada día crece más la delincuencia. Hay jóvenes que tienen apoyo de sus familiares y se convierten en pequeños empresarios al empezar a vender “chácharas”, tacos o hotdog, etc. En ocasiones le va bien y en otras no tan bien, pero continúan en la lucha al no encontrar trabajo. Si en México se combatiera el desempleo por parte del gobierno, México fuera un país muy diferente. Sin embargo, existen muchos pequeños comerciantes en las ciudades de Sonora.

Nos estamos “achilangando” al instalar pequeñas empresas en espacios muy reducidos de uno por un metro cuadrados. Estos los vemos en el centro comerciales del primer cuadro de la ciudad y en otros de los diferentes barrios y colonias. También a lo largo del periférico. Estos pequeños negocios son instalados, en su gran mayoría, por familias que llegan del Sur del país, que, al llegar a la entidad no encontrar trabajo. Con los salarios que se pagan no se puede mantener a una familia.

Jornada violencia en Cajeme; 14 muertes en los primeros 10 días de agosto

Una jornada violenta ha vivido Cajeme en las últimas horas, con un saldo de cinco muertos y presuntamente tres personas “levantadas”, en hechos registrados entre la tarde del jueves y la mañana del viernes. Las acciones violentas se registraron en distintos puntos tanto del área urbana como de la zona rural del Municipio, de acuerdo a información recabada con reportes policiacos y testigos.

Alrededor de las 4:30 horas de este viernes se reportó un ataque armado en la Comisaría de El Tobarito. En el lugar se encontró un domicilio que fue incendiado, supuestamente de forma intencional, y en su interior se encontraron los cuerpos calcinados de dos personas.

A las 6:00 horas del viernes, se encontró el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija, el cual fue abandonado en un camino vecinal que lleva a la comunidad de Yucuribampo. En ese mismo reporte policial se señaló el presunto “levantamiento” de tres hombres en medio de una balacera, donde otro hombre resultó con heridas.

Más tarde, alrededor de las 7:30 horas, en un predio cercano al cruce de las calles Norman E. Borlaug y 600 del Valle del Yaqui, se reportó el hallazgo de una hielera y presuntamente al interior había una cabeza humana acompañada de un “narcomensaje”.

La noche del jueves en la colonia Benito Juárez fue asesinado un hombre y otro más resultó herido, quienes fueron atacado a balazos. La dirección del hecho fue en el cruce de las calles Cárdenas, entre Ejido y Revolución, al Oriente de la ciudad. El herido se identificó como Juan Pablo, de 49 años de edad.

Dos horas más tarde, alrededor de las 23:00 horas, otro hombre fue atacado con disparos de arma de fuego en los campos de beisbol del Deportivo Álvaro Obregón, ubicados por la calle Morelos al Poniente de la ciudad. El hombre fue trasladado herido al Hospital General de Obregón.

Por la madrugada, un hombre más fue atacado a tiros cuando se encontraba a las afueras de su domicilio ubicado en la colonia Urbi Villas del Real. Fue identificado como Roberto, de 45 años de edad…A 10 días del mes de agosto en Cajeme suman ya 14 personas fallecidas en hechos violentos. En todos los casos arribaron al lugar elementos de las policías Municipal y Estatal, así como de Servicios Periciales, para tomar reporte de las situaciones.

