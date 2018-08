Visita Gobernadora Claudia Pavlovich zona afectada por lluvias en Empalme

Para atender a las familias afectadas por las recientes lluvias en la comunidad de La Atravesada, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano recorrió las zonas más dañadas y entregó despensas y colchonetas, además anunció la Declaratoria de Emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación para los municipios de Guaymas y Empalme.

Acompañada por familias de la comunidad, la Mandataria Estatal se trasladó a distintas zonas, donde entregó los apoyos y supervisó los trabajos realizados por la Secretaría de Salud y de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) hacia las personas afectadas por las lluvias.

La Gobernadora Pavlovich indicó que se encuentran a la espera de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), para fortalecer los apoyos que han entregado las dependencias estatales.

“La Declaratoria de Emergencia ya se emitió por parte de la Secretaría de Gobernación, de Fonden, ya nos van a enviar lo que se requiere, kits de limpieza y otras cosas para poder solucionar el problema, pero nosotros empezamos a trabajar en más de 45 mil hectáreas que ya se están fumigando”, afirmó.

La conexión de las carreteras en los siete puntos afectados de los dos municipios – Empalme y Guaymas-, ya fueron restaurados, dijo, además la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) trabaja en la rehabilitación de los caminos en las comunidades con tierra, grava y arena para un pronto acceso.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ahorita estamos entregando despensas y colchonetas, pero ya llegarán los kits de limpieza y sobre todo también se está barriendo y echando tierra en las calles para acabar con los lodazales”, detalló.

Según los pronósticos meteorológicos se prevé que en las próximas horas se vuelvan a presentar lluvias severas, por lo que la Gobernadora Pavlovich solicitó a las habitantes de las comunidades de Guaymas y Empalme, a tomar las medidas de prevención necesarias y resguardarse en zonas seguras.

La Jefa del Ejecutivo Estatal mencionó que se buscará reconstruir el Bordo Ortiz pero con mayor protección para evitar que vuelva a desbordarse y que afecte a las comunidades aledañas y añadió que las distintas dependencias se mantendrán en la zona para seguir con la atención de las familias afectadas.

Nombran oficialmente a Jorge Taddei representante en Sonora del Gobierno federal

De aquí en adelante todo lo que diga y haga el Presiente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, estará bien. No habrá quién se atreva a decirle “está equivocado”, por lo que volveremos a los tiempos del viejo PRI, en donde el presidente era un “omnipotente”. Casi todo el Congreso de la Unión (cámaras de diputados y senadores), así como congresos locales, alcaldías y algunas gubernaturas, serán gobernadas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esto nos hace recordar al viejo PRI en donde el tricolor ganaba todas las elecciones en el país y no había partido opositor que pudiera competirle. Los excesos y la corrupción fueron mermando y fue cuando empezaron los cargos plurinominales, en donde la oposición empezó a tener presencia en las cámaras y en los cabildos. El Partido Acción Nacional (PAN) fue el primer partido en ocupar cargos de elección popular de acuerdo al total de la votación, ganara o no la competencia.

Esto no es nada favorable para el país, menos para la ciudadanía, porque los Morenistas se pueden enfermar de poder, no López Obrador, sino sus “achichincles”. En Sonora todavía no toman posesión de sus puestos y ya quieren “medir fuerzas” con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Esto lo hemos visto en las actuaciones de los senadores electos Lilly Téllez García y Alfonso Durazo Montaño, así como el representante del presidente electo, Jorge Taddei Bringas.

Por cierto, Taddei Bringas fue nombrado este jueves oficialmente Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal; será la autoridad administrativa en la entidad y se reportará directamente a la Presidencia de la República. O sea, Jorge tendrá todo el poder del Gobierno federal en Sonora. Qué bien para el maestro Taddei…El Coordinador General nacional de estos Programas de Desarrollo será Gabriel García Hernández… Enhorabuena Teacher.

Ana Gabriel Guevara, titular de Conade, estará en Hermosillo el sábado en Araiza Inn

La ex atleta y medallista olímpica mexicana, Ana Gabriela Guevara, dio sus primeras impresiones como nueva titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Luego de confirmarse el miércoles su nombramiento como dirigente del deporte mexicano, la sonorense habló sobre lo que hay que trabajar a partir del 1 de diciembre.

“La expectativa más alta es el cumplimiento. En un ejercicio de política, si buscamos en mis palabras, es cumplir. Es importante conocer qué pasa con el deportista mexicano, entenderlo y ayudarlo”, aseveró la medallista en Atenas 2004.

Con relación a la Secretaría del Deporte, Guevara Espinoza aseguró que no es el momento de planearla por el trabajo y tiempo que ésta demanda. “Lo de la Secretaría del Deporte, no es momento. Yo quería proponérselo desde el principio. Nos llevaría un año y nos tropezaría con todo el trabajo. A lo mejor, después de los Juegos Olímpicos, que las aguas estén tranquilas, hacer una transición más tranquila”, aseveró.

El legado que dejó en el deporte mexicano es indiscutible; sin embargo, para ella fue difícil asimilar lo que había logrado en su carrera como atleta. “Hace años, no entendía el legado que había dejado. Hoy lo entiendo y regreso, pero con otra misión, para lograr mejores cosas para México”, destacó. Por cierto, el sábado estará en Hermosillo Ana Gabriela, para ofrecer una conferencia de prensa. La cita es a las 8:00 de la mañana en el hotel Araiza Inn.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.