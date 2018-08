En México no tenemos un plan para el deporte: Ana Gabriela Guevara

La próxima titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, afirmó que el principal problema del deporte en el país es que no existe un plan para dirigirlo.

“No tenemos plan. No hay plan. El deporte en nuestro país es como el Titanic, se suben capitanes y capitanas y para la foto está a todo dar, pero no hay plan para zarparlo. Somos un gran país, tenemos una gran capacidad, una gran infraestructura, pero no hay un plan para poder zarpar y saber a dónde vamos y qué es lo que queremos hacer”, aseguró en entrevista con Francisco Zea.

La exvelocista consideró que toda vez que se desarrolle un plan para el deporte se podrá atender el tema de salud, de tejido social, de integralidad, de valores, “escolar, selecciones olímpicas, Panamericanos, etc”.

Guevara Espinoza consideró que es necesario convertir la Conade en una secretaría, cambio que podría realizarse a dos años de su gestión en la Comisión.

“La tendencia es hacia allá. Me he quedado con dos proyectos en la mesa. Desde hace tiempo desarrollé el proyecto en vías que el presidente ya electo lo hiciera vía Cámara o por decreto presidencial. De cualquiera de las dos formas hay que pasar un proceso de cambio de norma, dejar de ser una Comisión a convertirla en una secretaría. Esa transformación nos llevaría cerca de un año o más y hacerlo al inicio de la administración sería entorpecer las cosas por la dinámica que tiene el propio deporte. Por eso, sería hacerlo después de dos años”, explicó

– A los directores de la Conade no se les debe de calificar por el número de medallas en Juegos Olímpicos, ¿pero entonces cuál es tu plan para el deporte en México?

– Es no querer generar el fruto prematuro y tampoco es que me quiera justificar con los resultados de los atletas. Anteriormente dije: hoy no vengo a ganar yo. Hoy quien tiene que ganar es México. Y sobre las medallas yo seré la facilitadora para que los atletas las ganen, pero no subirme a las medallas de los atletas. Mi trabajo es otro, y la visión tiene que ser otra, es ir a la base, es trabajar por la niñez, por la juventud. Tal vez el trabajo que yo haga no lo veré culminado en seis años, pero es dejar un plan andado.

La senadora indicó que es momento de cambiar la visión que el deporte mexicano se califica acorde a las medallas que obtengan los atletas.

“Es momento de cambiar esa visión. En la Cámara cada año se aprueba el presupuesto, y en este sexenio se tuvo el presupuesto más grande en la historia del deporte y los resultados no se movieron, fueron mínimos los avances. Se debe estar más en tierra, en contacto con la gente, en donde se den las cosas, no podemos hacer una dirección del deporte satelital, desde un escritorio”, aseveró.