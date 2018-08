Crema reductora con jengibre…¡Quema toda la grasa de tu abdomen!

Hace un par de semanas, aprendí a preparar una crema reductora con jengibre. ¡La verdad, no le tenía fe! Pero el resultado que logré me encantó: elimine, casi totalmente, la grasa del abdomen.

“Además de inhibir el estrés oxidativo, el jengibre, y sus fitoquímicos y antioxidantes, reducen el sobrepeso y previenen el desarrollo de enfermedades crónicas (diabetes)”, así lo revela un estudio publicado en la revista Annals of the New York Academy of Sciences.

Receta: Crema de jengibre para una cintura pequeña

Vendas elásticas

4 a 5 cucharadas de cremas corporal (de la marca que tu quieras)

Una cucharada de jengibre fresco rallado

Una toalla

¿Cómo usarla?

1. Sumerge la toalla en agua caliente, exprime, y después coloca sobre tu vientre. Esto permitirá que tus poros se abran.

2. En un recipiente de plástico mezcla el jengibre con la crema.

3. Retira la toalla y aplica sobre todo tu abdomen la crema con el jengibre. Posteriormente recubre con la venda elástica, y permanece así por 6 horas. Después de este tiempo, retira con agua fría.

Realiza esta crema cada tercer día, y disfruta los resultados que obtendrás después de dos semanas.

Fuente: Salud 180