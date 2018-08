Amanda Miguel cantará sin Diego Verdaguer

Si bien no estará con su pareja, el show sí tendrá un toque familiar, pues su hija Ana Victoria se ha encargado de la producción

Aunque disfruta compartir el escenario con su esposo, Amanda Miguel cree que no contar con Diego Verdaguer en su próximo concierto será positivo, pues podrá integrar elementos y dinámicas distintas.

Estar al piano para interpretar los temas de sus primeros tres discos y presentar arreglos con cuerdas son algunas de las sorpresas que la cantante tiene preparadas para su presentación en el Auditorio Nacional, el 12 de septiembre.

“Estoy solita en el escenario y sin ataduras, me va a sobrar el tiempo y podré tocar el piano y hacer todas las cosas que no puedo cuando estoy con Diego y el tiempo nos come.

“Va a tener un poquito de todo: mucha emoción, temperamento y corazón. Será una mezcla de emociones porque habrá canciones del principio de mi carrera con toques de orquesta y llenos de sensibilidad, pero otros con mucho temperamento”, adelantó la cantante en entrevista telefónica.

Si bien no estará con su pareja, el show sí tendrá un toque familiar, pues su hija Ana Victoria se ha encargado de la producción.

“Tengo un repertorio muy bien seleccionado por mi hija. Ella me conoce demasiado y estamos planeando un concierto muy variado. Va a ser como el mar, que sube y baja”, aseguró la intérprete de temas como “Él Me Mintió” y “Castillos”.

Con una trayectoria de varias décadas, Amanda Miguel considera que está en su mejor momento, y desea transmitirlo a través de su voz.

“Desde los cuatro años sabía que iba a ser cantante. Sacaba de puro oído las canciones de moda de Leo Dan y Sandro en piano, pero desde entonces he vivido mucho, ya no soy una niñita que salta y juega al avioncito.

“Estoy madura, canto mejor que nunca, sé lo que quiero, cómo, cuándo y dónde lo quiero”, aseguró.

La argentina formó su carrera en México, país que adoptó como propio. Y ahora busca demostrar en el escenario que es mexicana por convicción.

“Yo amo al País que nos brindó todo y los considero como mi gente porque son afectuosos y amistosos. Es mi tierra, le debo quien soy porque llegué muy jovencita y me vio hacerme artista y mamá”, aseguró.