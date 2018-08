Subastarán fotos y vestidos de Monroe

Los objetos serán mostrados en Beverly Hills a partir del 18 de agosto. El remate tendrá lugar a finales de octubre

Varios vestidos de Marilyn Monroe y una fotografía autografiada en la que agradece al ejecutivo que lanzó su carrera en Hollywood estarán en exhibición antes de salir a subasta.

La casa de subastas Profiles in History anunció que los objetos serán mostrados en Beverly Hills a partir del 18 de agosto. El remate tendrá lugar a finales de octubre.

Los artículos incluyen una foto de Monroe dedicada al ejecutivo Ben Lyon, de 20th Century Fox, que dice: “Querido Ben, tú me encontraste, me diste un nombre y creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Mi agradecimiento y cariño por siempre. Marilyn”.

La artista, cuyo verdadero nombre era Norma Jean Mortenson, cambio de nombre a su llegada a Hollywood. Utilizó el apellido de soltera de su madre, Monroe, mientras que Lyon le agregó el nombre de “Marilyn”.

La fotografía fue tomada durante el rodaje de La Comezón del Séptimo Año, la cinta de 1955 de la que deriva la imagen de Monroe intentando contener el vuelo de su vestido blanco.

Una versión del vestido original del diseñador Bill Travilla también será subastada, junto con el libreto de la película en el que ella había hecho anotaciones.

También saldrán a subasta fotografías personales de la infancia de Monroe, 15 vestidos que usó en películas, entre ellos algunos de la cintas Los Caballeros las Prefieren Rubias y Cómo Atrapar a un Millonario.

La muestra en el Centro Paley de Medios además incluirá fotografías de gran formato de Monroe tomadas por el fotógrafo de modas Milton H. Greene, que era amigo de la actriz.