¿Por qué nos estreñimos durante el embarazo?

Estaba en mi segundo trimestre de embarazo y los síntomas propios de esta etapa eran cada vez más intensos: náuseas, dolor de senos, insomnio, dolor de cabeza…Sin embargo, había un síntoma que vaya que me hacía sufrir: el estreñimiento.

No importaba cuánta fibra consumiera al día ni cuántas ganas tuviera de hacer del baño, una vez que me sentaba en el inodoro, simplemente no podía. Pasaban los días y el problema no se resolvía, por lo que finalmente decidí acudir con mi ginecólogo para que me checara y diera una solución.

Lo primero que me dijo es que el estreñimiento en el embarazo es totalmente normal y un síntoma que experimenta la mayoría de las mujeres embarazadas, aunque claro después me revisó.

Pero, ¿por qué nos estreñimos en el embarazo?

De acuerdo con la American Pregnancy Association, durante el embarazo se produce mayor cantidad de progesterona, hormona que relaja el sistema digestivo y vuelve más lento el tránsito intestinal.

Otra de las causas del estreñimiento, sobre todo en las etapas más avanzadas del embarazo, es la presión ejercida por el útero en crecimiento sobre los intestinos.

Esto sin omitir, que el consumo de suplementos de hierro también puede intensificar el estreñimiento.

Tips para acabar con el estreñimiento en el embarazo:

Estos son los consejos que me dio mi médico para combatir el estreñimiento en el embarazo y ¡vaya que me funcionaron! Toma nota.

-Toma abundante agua

– Haz ejercicio con regularidad

– Sigue una dieta rica en fibra

– Evita el estrés

– Reduce el consumo de suplementos de hierro, claro está, bajo la supervisión de tu médico

Ya lo sabes, si estás embarazada y estás batallando con el estreñimiento, no lo dejes pasar. Aplica estos tips antiestreñimiento y no dejes de acudir con tu ginecólogo. ¡No te quedes “tapada” y disfruta de tu embarazo!.

Fuente: Salud 180