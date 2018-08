Impacta regreso de Verónica Castro en “La Casa de las Flores”

La actriz, quien llevaba casi una década alejada de la televisión y del cine; retoma su carrera y lo hace de manera exitosa

Dentro de “La Casa de las Flores” existe una rosa salvaje que destaca de entre todas por su belleza, su naturalidad al actuar y su sentido del humor: es Verónica Castro.

La actriz, quien llevaba casi una década alejada de la televisión y del cine, retoma su carrera como la matriarca de una familia llena de pasiones encendidas, donde todos parecen pelear por su derecho de nacer, y que nos recuerda que los ricos también lloran.

“Cuando me salí de la televisión ya me sentía saturada y creía que el público también ya estaba saturado de mí. Me hacía falta un ‘stop’ en el camino. Fue cuando me di cuenta que ya el mundo había cambiado, había otra forma de pensar y hasta de actuar.

“Vienes con un montón de marañas en la cabeza y te cuesta trabajo aceptar lo que está pasando en la actualidad, pero si no te renuevas, te mueres. Yo todavía tenía energía para hacer algo y quería ver para qué me alcanzaba mi tiempo”, explica Castro en entrevista.

La actriz, de 65 años, interpreta a Virginia de la Mora, una mujer de Las Lomas que desea tener siempre la familia perfecta y que su florería recupere el éxito de antaño.

Su vida empieza a desmoronarse cuando la amante de su marido se ahorca dentro de su negocio, en plena fiesta de cumpleaños, provocando un efecto dominó de secretos y mentiras que amenaza con destrozar su estatus social.

“Somos una sociedad establecida y es difícil cambiar esas estructuras sociales que traemos los viejos. Este personaje me sirve porque además de que me tengo que abrir como actriz y aceptar, tengo que apoyar.

“Trabajar a mi edad es una bendición, porque son pocas las oportunidades que se te presentan. La Casas de las Flores me dio cosas muy buenas”, puntualiza.

Para el resto del elenco, tener a Castro en el set fue como una cátedra de actuación, pues la vieron explorar su particular sentido del humor y, al mismo tiempo, salirse de su zona de confort, al aparentar fumar mariguana y tener un desliz con otro hombre.

“Al inicio yo tenía muchos nervios de que fuera una diva, alguien difícil de tratar, pero es una mujer súperhumilde. Eso es algo que le aprendí mucho a ella.

“En el set era muy bromista. Se la pasaba contándonos chistes, haciéndonos reír y creando un ambiente de mucha armonía. Fue un placer conocerla”, señaló Aislinn Derbez.

A lo largo de los 13 episodios, Virginia aprende a sacudirse el qué dirán y a valorar más a sus hijos: Julián (Darío Yazbek Bernal) se declara bisexual; Elena (Derbez) se divide entre dos amores, y Paulina (Cecilia Suárez) se reencuentra con su ex esposo transexual.