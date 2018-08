La coincidencia entre Gordillo y AMLO

La coincidencia entre Gordillo y AMLO…Y como en la vida y mucho menos en política hay casualidades, lo que ni duda cabe que se ha prestado a todo tipo de asegunes, es que haya coincidido la liberación de Elba Esther Gordillo, la ex cabecilla del SNTE, presa desde hace casi cinco años y medio, con la entrega de la constancia como “Presi” Electo a Andrés Manuel López Obrador. De ese pelo.

Pues han de saber que después de que la agitadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fuera acusada de lo “píor”, por la Procuraduría General de la República (PGR), al final salieron con que casi resultó ser una “blanca paloma”, de ahí que ya nomás va faltar que le pidan perdón y hasta le otorguen una indemnización, por el tiempo que permaneciera en prisión. ¡Tómala!

Eso luego de que un magistrado federal le pusiera punto final a las imputaciones judiciales contra la ex lideresa sindical, al decretar la noche del martes su libertad por falta de pruebas, en el juicio por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos que le iniciaran, lo que refuerza la versión popular, de que la cárcel no se hizo para los políticos, como tampoco para los ricos. ¡Pácatelas!

Con lo que una vez más volvió a demostrarse que por más evidentes que sean las corruptela$ en las que incurren, el punto es que a la hora de la hora no hay voluntad para probárselas, por ser bien sabido que generalmente tienen el sartén o la justicia agarrada por el mango, de ahí que casos como el de Gordillo, más bien tengan que ver con revanchismos políticos, que el querer aplicarles la Ley. ¡Zaz!

Así que después de sorpresivamente haber sido detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto de Toluca y pasar un tiempo en la clínica del Penal Femenil de Tepepan, para luego deambular por varios hospitales, hasta conseguir ser prisionera domiciliaria, en su lujoso departamento de Polanco, desde hoy “juebebes” de nuevo será libre para volver a las andadas y con la venía del nuevo gobierno federal.

Luego de que el titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, Miguel Ángel Aguilar López, declarara procedente el sobreseimiento o la cancelación del proceso judicial en su contra, al considerar que las evidencias aportadas por los de la PGR no acreditan la responsabilidad que le imputaban, como anteriormente también fuera absuelta por defraudación fiscal. De ese vuelo.

Y si a eso se le suma la versión que ventilara la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, y próxima secretaria de Gobernación en el gabinete de López Obrador, sí que ya pueden ir sacando sus conclusiones, del porque veladamente están avalando el que se le haya librado de seguir siendo presidiaria, al ser de sobra conocido que se le identifica con la causa de AMLO.

Salen adelante reformas constitucionales…Ahora sí que entre gritos y sombrerazos, pero las que finalmente fueron aprobadas, son las varias reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora, que ayer sometieran a votación en el “Congrueso” del Estado, con el fin de que haya un equilibrio de poderes entre el Legislativo y Ejecutivo, para que se garantice la operatividad de la Entidad. ¡Qué tal!

Así que para ese efecto está el que entre esas polémicas reformadas se modificara el porcentaje requerido de apoyo que debe haber de parte de los Ayuntamientos, para que se den por buenas las leyes que se palomeen en la Cámara de Diputados, porque ahora deberán ser avaladas por las dos terceras partes de esas municipalidades, y no por la mitad más uno, como actualmente sucedía. ¿Cómo la ven?

Es por eso que esa aprobación se hiciera en medio de las protestas de los partidarios del Partido de Morena, quienes serán mayoría en el Congreso, porque en lo referente a las Comunas municipales no alcanzan el número requerido para ratificar las iniciativas que promuevan y aprueben, de ahí que estén denunciando que eso equivale a que prácticamente les estarán “amarrando” las manos. ¡Vóitelas!

Sin embargo lo que son los congresistas del PRI, PAN defienden la postura de que eso significará el crear un auténtico contrapeso y de pesos para evitar que los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tengan manga ancha para hacer y deshacer, como por ejemplo a la hora de impulsar propuestas polémicas como la legalización del aborto y la unión de parejas del mismo sexo, entre otras.

Razón por la cual es que hasta el sector empresarial, así como asociaciones civiles y organismos autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se sumaran a esa reformitis, al darle el visto bueno, bajo la visión de que deben creare las condiciones para que no exista la imposición de un poder sobre otro, sino que más bien sean complementarios en beneficio de los ciudadanos.

Y por el estilo se le dio pa´ delante a que el Ejecutivo Estatal tenga la facultad no de vetar, pero si de observar o darle para atrás a las aprobaciones de los legisladores, en lo que tenga que ver con la propuesta presupuestal que les envíe, con lo que en última instancia se estaría asegurando el que cuando menos quede como de origen, en caso de no haber un consenso, en lo referente a posibles aju$te$. Así el dato.

En la ilegalidad la “Poli” guaymense…Tal como se veía venir, la que se confirmó que opera “al vapor” o a la buena de Dios, es la Policía Municipal de Guaymas, cuyo alcalde es el fantasmal de Lorenzo De Cima, por las irregularidades que arrojara la auditoria que le acaba de practicar la Secretaría de Seguridad Pública, vía la Dirección de Registro de Armamento y la Coordinación de Administración.

Y es que entre otras cosas afloró que ni siquiera cuentan con policías municipales certificados para hacer uso de armas largas, de ahí que esa instancia estatal que los revisara, reconcentrara a su depósito general un total de 8 armas largas automáticas M4 Comando y calibre 5.56, porque aunque sea difícil de creer, pero simple y sencillamente no tienen la capacidad para operarlas. Así la ineficiencia.

Además de que entre otras cosas también detectaran a dos elementos de esa corporación que portan “matonas”, pero que no están inscritos en la Licencia Oficial Colectiva, por lo que procedieron de inmediato a desarmarlos, quedando esas “fuscas” a resguardo de la comisaría, por lo que esa ilegalidad es con la que se conducían, lo que resulta por demás inaceptable. De ese tamaño.

Pero lo más grave es que trascendiera que no son los únicos que están en esa condición, de no tener permiso para andar como Pancho Pistolas, de ahí que exhortaran a De Cima Dworak y sus malas compañías, para que den de alta a otros 38 elementos que igual no tienen licencia de portación, a diferencia de los restantes 350 “polichotas”, por lo que a ese extremo están poniendo el mal ejemplo.

Aunado a que no poseen suficientes gabinetes para guardar el armerío, como tampoco con alarma contra incendios, extractor de gases, ni cámara de circuito cerrado al interior; además de que su bitácora de servicio carece de número de folio para control, de ahí les dieran un plazo de un mes para solventar todas esas fallas, por lo que hasta en eso fracasó el panista de “Lencho” De Cima. ¡Palos!

Rechazan que haya “tandeos” de agua…El que vaya que tuvo que a salir a “calmar las aguas” y descartar posibles tandeos, es el coordinador de Operación de Agua de Hermosillo, Rafael García Flores, eso ante “el ruido” que algunos han provocado, por lo de la baja presión en el suministro que se ha presentado en los últimos dos meses, pero que nada tiene que ver con la capacidad de abasto. ¡Órale!

De ahí que ante esa incertidumbre que saliera a flote, es por lo que García Flores apuntillara y aclarara, que esa situación irregular que ha tenido lugar en julio y agosto se ha debido al vandalismo del que fueran objeto cuatro pozos que abastecen al tanque del sector norte de esta Ciudad del Sol, lo que ha causado que baje la salida “del chorro” en las llaves de las colonias de esa zona, pero sin que se trate de un “tandeo”.

A tal grado que puso el ejemplo del impacto y la afectación que origina la sola paralización de uno de esos catorce depósitos de los que extraen el vital líquido, ya que su producción de 80 litros por segundo permiten brindarle el servicio a más menos 20 mil habitantes, de ahí el porque “les han pegado” con esos actos vandálicos, para robarles el cableado eléctrico, pero sobre todo a los usuarios. ¡Glup!

No obstante de que en lo económico también les perjudica de sobremanera, porque a partir de lo ventilado por el citado funcionario acuático, “bajita la mano” les costaron alrededor de los $600 mil pesos esas reparaciones, aunque no se compara con el daño que les ocasionan a los ciudadanos, por dejarlos sin agua en sus casas y con unos calorones que promedian los 45 grados centígrados. ¡Ñácas!

En lo que son unos actos delincuenciales que quiere pensarse que tienen que ver con la inseguridad y no con los atentados que se han estado registrando en el último tiempo contra el Ayuntamiento de Hermosillo, con la intención de trastocar su operatividad, porque eso sí que estaría por demás grave, si se parte de que es un servicio básico que es sinónimo de salud para la población. ¿Qué no?

