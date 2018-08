Regresa mujer policía una cartera

Mónica Piña Báez, oficial de tránsito de Nezahualcóyotl, encontró tirada en la calle una cartera con dinero, la cual recogió y fue devuelta a su dueño

Mónica Piña Báez, policía de tránsito de Nezahualcóyotl, encontró tirada en la calle una cartera con nueve mil pesos, misma que recogió y que posteriormente fue devuelta a su dueño.

Esa cantidad es casi lo que percibe de salario al mes Mónica como policía tercero.

Narró que al caminar por la explanada de Palacio Municipal, observó la cartera que también tenía una tarjeta de débito y credenciales.

Tomó el artículo, al que le sobresalían billetes de 500 pesos, y lo entregó a la Dirección de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

Al interior del monedero estaba la credencial de elector del dueño, motivo por el que otro oficial fue a avisar al domicilio que indicaba el plástico para que recogieran la cartera en la Dirección de Seguridad.

“Me puse en el lugar de esa persona, a veces conseguimos dinero para pagar otras deudas. La cartera no era nueva, ya tampoco viejita, supuse que a lo mejor era para pagar alguna deuda, a lo mejor tenía una persona enferma, no sé, iban a necesitar ese dinero.

“Hace una semana perdí 500 pesos (en el tianguis) y hubiera querido que me los regresaran, pero pues no. Dije: ‘no, hay que regresar este dinero porque esta persona lo va a ocupar’”, explicó Mónica Piña.