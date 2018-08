Esta es la principal causa de envejecimiento en las mujeres…¡Te sorprenderá!

¡Qué levante las manos quien no desea verse más joven! La mayoría de las mujeres no escatimamos a la hora de usar productos y remedios caseros para evitar la aparición de las temidas arrugas, ¿a poco no?

Por ello, también le damos la vuelta a ciertos hábitos que pueden desencadenar el envejecimiento prematuro en mujeres como el estrés, exponernos varias horas a los rayos del sol, llevar una mala alimentación, desvelarnos, no hacer ejercicio, fumar, dormir con el rostro “pegado” a la almohada; entre otros.

Sin embargo, recientemente ha sido revelada la principal causa de envejecimiento en mujeres y es nada más y nada menos que… ¡ser madre!

Tranquila, si eres madre o está en tus planes serlo, puedes hacerlo sin correr el riesgo de envejecer siempre y cuando no tengas más de cuatro hijos.

Al menos así lo afirman investigadores de la Universidad de Washington y de la Universidad Northwestern en Illinois, Estados Unidos, tras hacer un estudio a más de 3 mil mujeres y descubrir que aquellas mujeres que habían tenido más de 4 embarazos tenían mayores signos de envejecimiento.

Y llegaron a la conclusión de que las mujeres envejecen de 5 meses a 2 años con cada embarazo.

¿La razón? El embarazo acelera el envejecimiento celular, y en consecuencia, eleva el riesgo de padecer distintas enfermedades y reduce la esperanza de vida de las mujeres.

Sin duda, un efecto poco esperado del embarazo que seguro te dejó con la boca abierta.

Fuente: Salud 180