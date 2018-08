Aprueba Congreso reformas constitucionales; eliminan el fuero y los fondos legislativos

En la sesión extraordinaria de este miércoles, los diputados de Sonora aprobaron las reformas constitucionales que eliminan privilegios de funcionarios y la clase política al desaparecer el fuero constitucional y los fondos legislativos discrecionales. Las reformas fueron aprobadas por 27 de 30 diputados que asistieron a la sesión extraordinaria del Congreso del Estado.

La diputada Flor Ayala Robles Linares, a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, leyó el proyecto de Ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Los legisladores Moisés Gómez Reyna y Omar Alberto Guillén Partida solicitaron, en lo particular, la modificación del dictamen “en la búsqueda de un escenario de gobernabilidad, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora regulatoria”.

El diputado Carlos Manuel Fu Salcido, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, afirmó que “es la normalidad en las entidades de este país que se tengan herramientas para garantizar el equilibrio de poderes, en este caso, promovemos un mayor respeto para las minorías y fortalecer los tres Poderes, específicamente a los gobiernos municipales”.

Aunque no están a favor de votaciones unánimes para la revocación de observaciones emitidas por el Ejecutivo, pero reconocen que esa herramienta constitucional está vigente desde las primeras constituciones del mundo, como un elemento de balance entre poderes.

El diputado Rafael Buelna Clark destacó que “no se trata de un poder por encima del otro, no nos debe espantar la actualización de la Constitución”, destacando que la Constitución debe estar en constante evolución para atender las necesidades de cada época.

Tras destacar que los actuales legisladores lo serán hasta el último día de su período, agregó que “asumimos el costo de aprobar estas reformas, sentimos que es nuestra responsabilidad, pues con ello vamos a evitar que ante una posible falta de acuerdos, por ejemplo para la aprobación de presupuestos, se ponga en riesgo o se afecte el gasto social en materia de educación, salud, transporte, o protección a la niñez” ya que, dijo, necesariamente las reformas promueven que se llegue a acuerdos y no exista una parálisis como las que ya ha habido en el pasado.

Los legisladores que votaron en contra fueron Lina Acosta Cid, Carlos Alberto León García y Martha Cecilia Camacho Camacho. Acosta Cid señaló que dichas reformas atentan contra los intereses de sus representados y carecen de justificación. Mencionó que conocieron las iniciativas y se opusieron al concepto del “veto” y consideran que tal como se presentó, quedó fuera del dictamen, pero que creen en los equilibrios y en darle más poder a los ayuntamientos.

Se vio mal Jorge Taddei al pretender suspender la sesión del Congreso del Estado

Se vio mal Jorge Taddei Bringas, representante del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al pretender evitar que se aprobara un paquete de iniciativas de ley en el Congreso del Estado. Los Morenistas se plantaron en las afueras de la Cámara de Diputados de Sonora, pero no lograron entrar al recinto en donde se aprobaron las iniciativas, en donde, de los 30 diputados que asistieron a la sesión, 27 a favor y tres en contra… Faltaron tres legisladores.

Taddei Bringas en unos días más, cuando López Obrador se convierta en Presidente, supuestamente será nombrado representante de este en Sonora, y no podrá hacer este tipo de “papelitos”. Sin embargo, los “grillos” aseguran que fue una orden directa de su jefe y no una idea de Jorge, que está acostumbrado a este tipo de movimientos desde los partidos de izquierda en los que ha militado. No es lo mismo ser “grillo” de la calle que representante del Ejecutivo.

Sin embargo, los diputados cumplieron con su obligación de sesionar, analizar las iniciativas y aprobarlas por mayoría de votos, como pasa en todas las democracias del mundo. Creo que esto que sucedió este miércoles se debe de tomar en serio, ya que los Morenistas todavía no toman en poder en sus manos y ya están haciendo este tipo de actos para causar problemas al estado. En estos tiempos modernos la ciudadanía debe de trabajar unida para sacar adelante al estado.

Las grillas no dejan nada bueno al estado, todo se puede hacer a través del diálogo y la concertación. Que se dé cuenta Taddei Bringas que ya no son oposición, sino gobierno. López Obrador ya no es el mismo de la campaña, porque sabe que tiene una responsabilidad muy grande

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas… No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.