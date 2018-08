Demi Lovato cancela shows en México

Los conciertos, que formaban parte de la gira “Tour Tell Me You Love Me”, se realizarían el 20 de septiembre en la Arena Ciudad de México y el 22 de septiembre en la Arena Monterrey

Luego que Demi Lovato ingresara al hospital por una sobredosis, la cantante se internó en un centro de rehabilitación, por lo que se tomó la determinación de cancelar sus presentaciones en la Ciudad de México y en Monterrey.

Estos conciertos, que formaban parte de la gira “Tour Tell Me You Love Me”, se realizarían el 20 de septiembre en la Arena Ciudad de México y el 22 de septiembre en la Arena Monterrey.

El costo de las entradas oscilaba entre 403 pesos y dos mil 341 pesos, de venta en Superboletos.

De acuerdo con un comunicado de Zignia Live, el reembolso se llevará a cabo de la siguiente manera:

Para quien adquirió boletos en efectivo, Oxxo, Todito y Elektra, deberán presentarse en taquillas de la Arena Ciudad de México o Arena Monterrey con sus tickets e identificación para poder solicitar su devolución a partir del 20 de agosto.

En caso de haberlos comprado por medio de tarjeta de crédito o débito, el trámite será automático, por lo que no es necesario acudir a realizar ningún trámite; la devolución se verá reflejada de 25 a 30 días hábiles en su estado de cuenta, contando a partir del 20 de agosto de este año.