Dejan libre a Elba Esther Gordillo

Anoche se decretó su libertad por falta de elementos en el juicio por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, el último que tenía vigente

Un Magistrado federal puso punto final a las acusaciones judiciales contra la ex lideresa sindical, al decretar anoche su libertad por falta de elementos en el juicio por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, el último que tenía vigente.

Miguel Ángel Aguilar Lopez, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, declaró anoche como procedente un incidente que sobreseimiento o cancelación del proceso, al considerar que las pruebas acumuladas en el proceso no acreditan su responsabilidad.

Después de cinco años con cinco meses y once días, finalmente la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la a Educación ya no tiene ninguna restricción para circular con libertad o hacer vida pública.

La maestra promovió este recurso el pasado 29 de enero, pero inicialmente fue rechazado por el juez Alejandro Caballero Vértiz, hoy finado.

El principal argumento de la ex lideresa es que durante el juicio ya fue acreditada la licitud de los recursos, porque algunos testimonios apuntan a que el dinero que le imputan haber lavado en realidad salió de las arcas del SNTE con la aprobación del mismo.

Como ejemplo, refirió a María Sanjuana Cerda Franco, ex integrante del Colegiado de Administración y Finanzas del sindicato, quien declaró hace más de dos años ante el juez que los depósitos que le cuestionan a Elba en realidad son una práctica legal autorizada para hacer pagos.

El fallo de anoche tiene como consecuencia el desechamiento del último proceso contra la maestra, el único que contenía un delito que le impedía la libertad provisional, en este caso la delincuencia organizada. Antes fue absuelta de tres casos de defraudación fiscal.

Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto de Toluca y pasó una temporada en la clínica del Penal Femenil de Tepepan. Más tarde deambuló por varios hospitales hasta conseguir la prisión domiciliaria en su departamento de Polanco.

A partir de este jueves, vuelve a ser una persona libre.