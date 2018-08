Sin Medias Tintas

Pierden confianza a Policía de Guaymas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Pierden confianza a Policía de Guaymas…Y donde la inseguridad ya pasó a mayores es en Guaymas, por como le perdieran la confianza a la Policía Municipal guaymense, de ahí que prácticamente fuera sitiada por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), junto con el Ejército, la Gendarmería Nacional y Policía Federal, para realizarles una inspección de sus armas y patrullas. De ese pelo.

Es por eso que ante esa sitiada y mientras les hacen esa verificada, los que tuvieron que entrarle al quite para vigilar esa insegura ciudad, a fin de garantizar la integridad de los guaymenses, son los agentes de la PESP, en lo que los de la Dirección del Registro Estatal de Armamento les dan una checada, en cuanto a cómo andan operando o en que condiciones, por lo de las dudas que han surgido. ¡Pácatelas!

Lo anterior a raíz no sólo de la ola de violencia desatada en ese puerto, si no además por como ventanearan a los seis polizontes de la “Poli” turística comisionada en la comisaría de San Carlos, al filtrarse un video en el que se observa como aparentemente le entregan a un comando armado a tres jóvenes a los que les habían parado el alto y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos. ¡Tómala!

En lo que es un condenable hecho que vino a destapar la cloaca, en torno a la posible colusión de esa corporación que está bajo la jurisdicción del “perdido” alcalde panista, Lorenzo De Cima Dworak, porque sólo hasta entonces se dignaron a suspenderlos e “investigarlos”, a pesar de que antes habían dejado tirada la chamba, por dizque haber recibido amenazas del crimen organizado y no es para menos. ¡Ñácas!

Pues de acuerdo a la versiones que surgieran, al parecer a las citadas personas, de las que todavía se ignora su paradero, se las entregaron a un grupo rival de “la maña”, que podría estar operando en esa municipalidad y la de Empalme, lo cual aseguran que ya también se está indagando por parte de las instancias federales, y a eso tal vez obedece ese operativo de revisión con el que les cayeran. ¿Será?

Y es que a los “quemados” polichotas de ese municipio casi casi los tomaron por asalto o sorpresa, al arribar a la Comandancia principal alrededor de 200 elementos a bordo de unas 40 unidades oficiales, incluso apoyados por aire con un helicóptero de la PESP, así como con perros entrenados para la detección de sustancias prohibidas o drogas y la búsqueda de carros “calientes” o robados.

A ese grado es la exhibida que le están pegando al “Lencho” De Cima, derivado de los últimos acontecimientos que los han dejado en entredicho, y más por el cómplice silencio que éste ha guardado, al ser hora de que nomás no ha dado la cara, porque a lo más que ha llegado es declarar ante medios de comunicación de Hermosillo, pero no a los de su terruño. De ese tamaño.

No en balde de las expectativas que hay, por ver qué arroja esa checada que les dieran, porque lo que es a la fecha, simplemente no han dicho cómo van las pesquisas contra los uniformados a los que turnaran ante la Comisión de “Honor”, por haber falseado la realidad en el informe policial que presentaran, tocante al trío de individuos que detuvieran y que pareciera que se los hubiera tragado la tierra. ¡Ups!

Manda mal mensaje huelga en la Leoni…Sí se por la víspera se saca el día, donde ahora sí que se terminaron de soltar los leones sindicales, es en la maquiladora Leoni, por como de la noche a la mañana estallaran un paro de labores o huelga, por presuntos maltratos del gerente general, un tal Víctor Burciaga, en lo que es un lío laboral con el que se manda una mala señal a nivel mundial. ¡Zaz!

Porque a partir de lo destapado por el presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Gerardo Vázquez Falcón, esa paralización solamente podría ser la punta del iceberg, en cuanto a la inconformidad existente en ese sector, como lo refleja el caso de esa empresa de origen alemán, porque con todo y que pueda haber causales para protestar, pero según esto le pusieron de más.

Ante lo que el mismo Vázquez Falcón dejara entrever, que pudiera tratarse de un “complo”, como dijera el hoy “Presi” Electo, Andrés Manuel López Obrador, de parte de los operadores del sindicato de la CTM, que son los que tienen el contrato y que en esta “Capirucha” representa Héctor Robles, aunque la delegada es Remedios Andrade, por como le agregaran exigencias que no venían ni al caso. ¡Vóitelas!

Como esa de que les dieran la comida gratis o camiones refrigerados para su traslado, que son prestaciones que no están contempladas en el Contrato Colectivo firmado con esa compañía que le da trabajo a ¡¡4 mil 200!! trabajadores, con lo que es la principal empleadora en esta Ciudad del Sol, por encima de la planta Ford, pero que aún así se los proporcionan para facilitar la operatividad. ¡Órale!

Aunque en base a lo ventilado por el de Index, lo que pone de manifiesto que todo hace indicar que es una mera extorsión sindical, es que en lo que va del presente año ya les habían interpuesto 8 emplazamientos para colocar las banderas rojinegras, de ahí el porque esté en duda la legalidad de ese movimiento, sobre todo por la forma violenta en que lo llevaran a cabo, incluso encerrando a los obreros que se opusieron.

Pero por encima de los asegunes que hay, lo único cierto es que con esa paritis están en riesgo esos miles de empleos, al trascender que mañana llegará de Portugal el representante de ese consorcio maquilador, pero únicamente con dos consignas, o el que se respete el Estado de Derecho o cierran y se van para otro lado, por lo que esa “papa caliente” es la que tiene el secretario del Trabajo estatal, Horacio Valenzuela.

Toda vez que en el ínter hasta con una suspensión de pagos de impuestos a la nómina están amenazando.

Da aval el titular del Supremo Tribunal…Quien clarividente y echado pa´ delante como es, el que ya le dio el visto bueno a las propuestas de reformas constitucionales que hoy serán sometidas a votación en la Cámara de Diputados, es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, al calificarlas de pertinentes y con un beneficio directo para la gente.

Ya que lo que es Gutiérrez Rodríguez no se anduvo por las ramas para señalar que si no redundan en mejores condiciones para las mayorías, entonces no sirven para nada, por considerar que responden a una exigencia ciudadana de muchos años y a nivel País, como por ejemplo la referente a la eliminación del fuero y la que tiene que ver con los cambios a la Constitución. ¿Cómo la ven?

No obstante y que la quita de ese privilegio también incluya a los magistrados del Poder Judicial, con lo que aseguró que no hay más que estar de acuerdo, porque aún y cuando ese blindaje legal es una buena figura constitucional, sí que se llegó abusar de ella durante décadas, de ahí que se desgastara y desprestigiara, por lo que ahora sea de los que avale el que se arranque de raíz y se vea pa´ adelante.

En tanto que con referencia al veto por parte de la titular del Ejecutivo apuntilló que está contemplado en la Carta Magna, por ser una atribución no sólo de la Gobernadora de Sonora, sino que rige en todos los Estados de México, y que permite que haya un equilibrio con el Poder Legislativo, con lo que quien termina ganando es la ciudadanía, al haber mejores leyes, sin que se termine imponiendo uno al otro.

En esos términos es que “le pusiera el cascabel al gato” el también magistrado del STJE, previo a esa debatida de pronóstico reservado que tendrá lugar éste miércoles, pero sin dejar de apechugar que el Poder Judicial es un ente independiente y soberano, pero que aprueba esa modificaciones porque redundarían hasta en mejores presupuestos de ingresos y egresos con un beneficio general. ¡Qué tal!

A tal extremo están de caldeados los ánimos al respecto, que los de Morena por voz de su dirigente estatal, Jacobo Mendoza, llamaran a no votar, y para meter presión desde ayer a las 22:00 horas iniciarían un plantón ante el “Congrueso” del Estado, a fin de evitar que se realice esa sesión extraordinaria programada para las 10:00 hora, por lo que habrá que ver en qué termina esa jaloneo. ¡Agarren piedras!

Aprueba en seguridad Rector de Unison…El que vaya que no ha quitado el dedo del renglón, es el rector de la Unison, Enrique Velázquez Contreras, en lo que es en materia de seguridad, porque en lo que todavía analizan el cómo controlar las entradas al campus de Hermosillo, ya están asegurado las instalaciones de lo que es la llamada “Milla”, donde se ubica la zona deportiva de la “Uni”. De ese vuelo.

Porque a la par de que actualmente construyen una barda perimetral para hacer más seguro ese espacio deportivo, donde también se encuentran el Gimnasio Universitario y la alberca, lo que es Velázquez Contreras por el estilo ya adelantó que colocarán cámaras de video-vigilancia, por aquello de que igual es un área muy visitada por los hermosillenses, que acuden a ejercitarse y practicar actividades deportivas.

O séase que así está esa buena nueva ventilada por Enrique Fernando, en aras de minimizar los riegos, principalmente del carrerío que a diario ingresa a ese punto, sobre todo muy de mañana y en la tarde noche, que es por lo que también proyectan levantar unas torres desde las que vigilarían los movimientos de los que entran y salen, para prevenir probables actos delictivos y toda clase de hechos. Así el dato.

Y tan en serio va esa estrategia preventiva en la Universidad de Sonora (Unison), que por si eso fuera poco ya también planean cambiar el alumbrado público de ese sector, como lo comprueba el que Velázquez diera a conocer que incluso ya están en el proceso de cotización y evaluación de presupuestos, ante lo que deducen que ya solamente será cuestión de tiempo para que lo hagan realidad.

De tal forma que eso lleva a concluir que los de en la Máxima Casa de Estudios sí que estarían aprobando en ese ámbito, si se parte del cómo estarán mejorando el alumbrado en esos campos; en tanto que en lo que tiene que ver con controlar los accesos, todavía están en la etapa de consensos, por ser una institución de educación superior que siempre ha sido identificada como de puertas abiertas. ¿Qué no?

Ahora tienen en la mira a los cajeros…Pa´ que vean hasta donde está llegando la delincuencia en esta Capital, ahí tienen la osadía en la que ahora incurrieran los hampones, como lo demuestra el que en esta ocasión de madrugada intentaran robarse dos cajeros automáticos del banco HSBC, de la sucursal localizada en Navarrete y Herrerías, en la colonia Villa Satélite, mismo que sí que estuvo de película.

Derivado de que en base al reporte que le hicieran a los de la Policía hermosillense, de la que es Comisario General, Jorge Andrés Suilo Orozco, los presuntos ladrones usaron un pick up color rojo con reporte de robo para romper la pared y después amarrar con una cuerda dichos dispensadores con dinero, para luego jalarlos hacia el exterior del establecimiento, donde finalmente los dejaron tirados. ¡Palos!

Razón por la cual es que deduzcan que tal vez al verse descubiertos por alguien, es que optaran por salir “quemando llanta”, al únicamente así explicarse que uno de esos aparatos quedara sobre la banqueta de esa institución bancaria, y el otro a mitad de la calle sobre el bulevar Navarrete, sin que se les haya sustraído el efectivo, de ahí que se hubieran ido sin haber logrado su cometido o el hacerse del botín.

En lo que es un frustrado intento de atraco que podría dejar entrever que podría estar volviendo la supuesta banda de los roba cajeros, ya que en el pasado reciente se habían perpetrado varios de esos hurtos, como los que tuvieran lugar en las instalaciones de los Súper del Norte, al que por cierto le acaban de robar ¡¡$250 mil pesos y mil dólares!! en una de sus filiales en Nogales. Así la audacia.

Y a propósito de atracadas extraordinarias, también está la que sufriera a media mañana una mujer de nombre Milagros, a la que la interceptaran varias sujetos armados para despojarla de $100 mil pesos, cuando se dirigía al banco, al circular en un Volkswagen, línea Up, sin placas, por vialidades del sur de la ciudad, en la zona de la colonia Adolfo de la Huerta, al emparejársele un auto marca Honda. ¡Glup!

