Se desquita Necaxa y vence a Pumas

Pumas perdió el invicto en la campaña tras caer 3-1 en la Copa MX ante Necaxa, que a su vez cobró la afrenta vivida hace 15 días en la Liga, cuando los Rayos fueron goleados en territorio universitario.

El cuadro felino inició a buen ritmo el partido, mantenido la posesión del esférico, con buenas opciones al frente.

Tal fue su eficacia que al minuto nueve abrió el marcador Matías Alustiza, quien ahora no perdonó, pues en los primeros minutos tuvo varias fallas que arrancaron el alarido de la escasa concurrencia que se dio cita en el Olímpico Universitario.

Los universitarios bajaron de ritmo y les ganó el exceso de confianza, sobre todo a la zona defensiva que contó con la presencia de varios novatos.

El empate llegó al 34′, por conducto de Claudio Riaño, quien tomó mal parada a la zaga de los universitarios y anotó el 1-1 sin miramientos.

Pumas volvió a soltar la marca de los delanteros y ahora fue Daniel Álvarez el que puso el 2-1 al 38′.

Rosario Cota salió al 43′, lesionado, dejando su lugar a José Ricarda Galindo, quien hizo su debut con los Pumas.

Los ajustes de ambos cuadros vinieron para el complemento, y al Necaxa le fue mejor, ya que no le prestaron el balón a los auriazules.

Carlos Peña recibió sus primeros minutos como jugador de Rayos, al ingresar al minuto 71 en lugar de Riaño, para ir tomando ritmo y confianza con el equipo, pues hasta el momento solo había jugado con la Sub 20.

Martín Barragán cerró la cuenta al 90′, clavando el 3-1, para echarle a perder la buena racha a los universitarios.