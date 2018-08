Ruby Rose se pondrá el traje de Batwoman

Finalmente alguien le sacará provecho al look rebelde y energético de Ruby Rose, quien desde hoy pasa a convertirse en una heroína, nada menos que en Batwoman.

“Estoy más que emocionada y honrada. También soy un desastre emocional…porque este es un sueño de la infancia. Esto es algo por lo que habría muerto tras haberlo visto en la televisión cuando era un miembro joven de la comunidad LGBT que nunca se sintió representada en la televisión y se sentía sola y diferente. Gracias a todos. Gracias Dios”,expresó la actriz a través de Instagram.

Batwoman tendrá su debut en The CW, en el crossover anual de The Flash, Arrow, Supergirl y Legends of Tomorrow.

Asimismo tendrá su propia seria la cual ya desarrolla la cadena televisiva; sin embargo, aún no dan luz verde, de ser así se estará transmitiendo entre el 2019-2020. Caroline Dries trabaja en el guión. Greg Berlanti y Sarah Schechte fungen como productores ejecutivos.

Sinopsis:

“Kate Kane, una chica armada de una pasión por la justicia social y un talento para decir lo que piensa, se lanza a las calles de Gotham como Batwoman, una lesbiana y luchadora callejera altamente capacitada preparada para sofocar el resurgimiento criminal de la ciudad en crisis. Ella no es una heroína, todavía no…En una ciudad desesperada por un salvador, Kate debe superar sus propios demonios antes de aceptar el llamado a ser el símbolo de esperanza de Gotham.”

Fuente: SDP noticias