Quiere ser otra vez campeón del mundo

El pugilista sinaloense se alista para su pelea ante Ricardo Núñez y expresa su deseo de obtener el cetro gallo del CMB

Ser un campeón recordado por la gente y un ejemplo para su hijo, esas son las metas del boxeador mexicano Carlos Cuadras, quien afina su regreso, ahora en la división gallo y con el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la mente.

Cuadras se alista en el Estado de México para su pelea del 18 de agosto ante el panameño Ricardo “Matemático” Núñez, que será el pleito estelar de la velada en Los Mochis, Sinaloa.

“Aún tengo muchos sueños, quiero ser campeón del mundo otra vez, dejar marca en la gente, que no sea un campeón que se les olvide, ahora en otra nueva categoría (ganar el título) me daría esa proyección, quedar en la mente de las personas”, dijo.

De visita en la Ciudad de México para acudir a los “Martes de café”, el “Príncipe” dejó en claro que el triunfo sobre Núñez es obligado, pues eso le permitiría subir en las clasificaciones, buscar una pelea por el cetro de las 118 libras que está vacante y ser un boxeador recordado.

Quiero ser uno de ellos (como Salvador Sánchez y otras leyendas del boxeo mexicano), que ahora que mi hijo está creciendo sea un gran ejemplo para él, que esté orgulloso de su padre”, expresó.

De su contienda con Núñez, dejó en claro que ha visto pocas peleas del “canalero”, quien será complicado, pero al que tratará de vencer por la vía del nocaut.

He visto pocas peleas, tiene experiencia por lo que vi en su récord, es un rival que va hacia adelante, le gusta tirar golpes, es el estilo que se me presta a mí para lucir, hacer una buena pelea y si se puede ganar por nocaut”.

Y aunque el “Matemático” pega fuerte, comentó que en las últimas semanas ha enfocado su preparación en la defensa, lo que espera demostrar cuando se presente ante su afición en la velada de “Promociones del Pueblo”.

“Pega fuerte, pero he hecho una gran preparación en defensa, mejorando, bloqueando más golpes y tirando, muchas veces me movía bastante y no conectaba fuerte, me estoy parando más, contragolpeando fuerte. Ahora me siento más fuerte y quiero ganar por nocaut”, concluyó.