Exigen justicia por asesinato de cuatro mujeres en Guerrero

Las hermanas Joela Vargas García y Gudelia Adame García fueron plagiadas, asesinadas y calcinadas por sujetos, a quienes sorprendieron en un terreno de su propiedad, donde al parecer tenían una casa de seguridad en Chilpancingo.

Antes del mediodía del viernes 27 de julio, Joela Vargas, ex empleada de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno estatal, y Gudelia Adame, se trasladaron a su predio para revisar unas plantas de ornato que sembraron meses antes.

Durante varias semanas no habían acudido al sitio y, cuando llegaron, encontraron a un grupo de hombres en posesión del inmueble.

Las dos mujeres les pidieron que desalojaran el lugar, sin embargo, ellos se opusieron y les exigieron irse y no volver.

Luego, los sujetos optaron por llevarse a las hermanas.

Ese día, familiares de Joela y Gudelia se desesperaron porque no regresaban; sus celulares estaban apagados.

El sábado, parientes visitaron el predio y ahí hallaron a varios hombres.

Los familiares acudieron a la Fiscalía estatal para denunciar la desaparición de Gudelia y Joela, y exigieron que se emitiera la alerta Alba, un protocolo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para la búsqueda de mujeres.

El lunes 30 de julio, la familia se manifestó frente al Palacio de Gobierno en demanda a la Fiscalía de la búsqueda y presentación con vida de las mujeres.

Sin embargo, acusan los familiares, las autoridades no hicieron nada, pese a que ya tenían algunas evidencias de que lo había pasado.

Durante el tiempo en que Gudelia y Joela estuvieron en cautiverio, la familia no recibió ninguna llamada telefónica de los captores para exigir rescate.

El domingo 5 de agosto, fueron encontrados los cuerpos calcinados de dos mujeres en el libramiento Chilpancingo-Tixtla y este martes en la madrugada se confirmó que se trata de Gudelia y Joela.

El dictamen forense establece que las dos recibieron cuatro balazos y después fueron quemadas.

Antonio “N”, esposo de Joela, acusó la inacción de las autoridades.

“Ellos (los de la Fiscalía) dicen que sí, pero nunca vimos resultados y sólo nos hicieron dar vueltas y vueltas”, afirmó.

La colonia Los Tanques, donde las dos hermanas fueron privadas de su libertad, conecta a una zona de Chilpancingo de alta incidencia delictiva.

Esa área abarca las colonias Los Pinos, Pino Suárez y la CNOP, donde se registran hechos de violencia de manera cotidiana.

Uno de los ataques más sangrientos se registró en octubre de 2017, cuando un grupo armado irrumpió durante un partido de futbol en la cancha de la CNOP, donde acribilló a tres personas.

Matan a otras dos mujeres

Dos mujeres fueron asesinadas este martes en Guerrero, una en Chilpancingo y otra en Acapulco, informaron autoridades estatales.

Los reportes oficiales señalan que alrededor de las 08:00 horas fue localizado el cuerpo de una mujer en la barranca de Jalahuatzingo, en la Colonia Cuauhtémoc Norte de la capital guerrerense.

La víctima fue torturada y tenía cinta industrial amarrada en el cuello.

En tanto, en la avenida Niños Héroes de la colonia Progreso, en Acapulco, fue hallado el cadáver de una mujer en la cajuela de un taxi estacionado en esa vía, que se ubica casi en el centro del puerto.

El taxi, localizado a una cuadra de las instalaciones de la Fiscalía Regional, es color azul con blanco marca Atos, con número económico 4724 y placas A119FFF.

A un lado del cuerpo se encontró una cartulina con un narcomensaje. Según los reportes, la mujer fue degollada.

En los últimos diez días, diez mujeres han sido asesinadas en el estado, seis en Chilpancingo y cuatro en Acapulco.