Más de 20 municipios de Sonora se encuentran en “alerta amarilla”: SHCP

Gran parte de los municipios de Sonora se encuentran en una situación crítica al deber cantidades de dinero mucho más altas que lo que reciben, estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP). Señala a algunas capitales del país que se encuentran en “semáforo amarillo”, entre ellas La Paz Baja California Sur; Campeche, Campeche; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Xalapa, Veracruz y, Hermosillo, Sonora.

Estos son solamente algunos municipios capitales, por lo que es muy grave lo que está pasando a nivel nacional, en donde prácticamente estas comunas se encuentran en quiebra financiera y no tienen con qué pagar sus deudas. En el caso de Hermosillo, la próxima Presidente Municipal, Célida López Cárdenas, tendrá que “capotear” los cobradores, porque primero debe de asegurar la nómina y lo que sobre, pagar deudas. Hermosillo tiene una deuda millonaria y no hay dinero.

En Sonora hay más de 20 municipios que se encuentran en “alerta amarilla” y esta situación no permite su desarrollo. Ojalá la próxima administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, tome en cuenta a estas comunidades, ya que serán gobernadas por alcaldes del partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena), el mismo partido del presidente. Con los apoyos del Estado y la Federación podrían salir del endeudamiento para seguir “caminando”.

La alcaldesa electa de Hermosillo, López Cárdenas, dice que la capital de Sonora se encuentra en quiebra y, la alcaldesa Angelina Muñoz Fernández, asegura que es “una situación crítica”, pero no en bancarrota. “Es un problema de flujo, porque la recaudación ha sido baja en este año y los recursos federales no llegaron”… Si la Federación no apoya a los municipios estos “truenan”. Todavía no me explico por qué hay tantos interesados en gobernar a Hermosillo.

Algún secreto debe de guardar los políticos, porque a la hora de buscar candidatos a las 72 presidencias municipales de Sonora, sobran los interesados. ¿Para qué buscar problemas y mortificarse por problemas ajenos? Además, lo candidatos “ponen” dinero de su bolsa, o piden prestado, para lograr el objetivo. A lo mejor es un buen negocio ser alcalde y uno no sabe. En fin.

Reformas Constitucionales darán un gran avance a Sonora: Ricardo García Sánchez

Como un gran avance que vendrá a modernizar el andamiaje jurídico en Sonora, calificó Ricardo García Sánchez, la aprobación de las Reformas constitucionales promovidas por los diputados locales en el Congreso del Estado. Señaló que estas reformas vendrán a fortalecer a las instituciones, tarea que se encontraba pendiente desde hace años.

“Creo que sí es importante que en esta nueva mecánica en la que existen diferentes entes públicos, que son los encargados de conducir al Estado en general, existan estos mecanismos nuevos de coordinación y creo que esta Reforma lo está conduciendo y la veo muy positiva; creo que sería un avance para el estado de Sonora”, estableció.

El Presidente de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, señaló que estas reformas vendrán a fortalecer a las instituciones, tarea que se encontraba pendiente desde hace años. Sonora y el país, viven una nueva realidad política y social, de ahí la importancia de crear los lineamientos que fortalezcan un mejor trabajo en beneficio de la sociedad, manifestó.

Ana Gabriel Guevara será titular de la Conade

Ana Gabriela Guevara Espinoza, no será diputada federal, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, la nombró titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade)… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.